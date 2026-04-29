Трамп идет на жесткий шаг: какое решение США приняли по Ирану

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает один из самых радикальных сценариев давления на Иран – длительную морскую блокаду Ормузского пролива. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американских властных кругах.

По данным издания, Трамп уже распорядился привести Военно-морские силы США в готовность к операции, которая предусматривает фактическую остановку всех судов, направляющихся в иранские порты или покидающих их. Главная цель – полностью перекрыть экспорт иранской нефти и лишить Тегеран ключевого источника финансирования.

Как отмечают собеседники газеты, Белый дом считает этот вариант менее рискованным, чем возобновление масштабных авиаударов по территории Ирана. При этом Вашингтон сохраняет давление на Тегеран, не выходя из конфликта, который продолжается уже третий месяц.

Такой шаг фактически переводит противостояние в затяжную фазу. Даже если интенсивность прямых боевых столкновений снизится, напряженность вокруг ключевой мировой транспортной артерии останется критической.

Ситуацию осложняет и позиция самого Ирана, который, по данным СМИ, ограничивает движение большинства грузов через пролив. Это уже создает серьезную турбулентность на глобальном энергетическом рынке и усиливает опасения нового скачка цен на нефть.

Накануне Трамп заявил, что Тегеран якобы обратился к США с просьбой прекратить морскую блокаду. В своей соцсети Truth Social он написал, что иранские власти стремятся, как можно скорее открыть водный путь, поскольку внутри страны якобы наблюдается кризис власти и признаки экономического коллапса.

В ответ Иран предлагает компромисс: разблокирование пролива в обмен на доступ к своим портам. Однако, по словам госсекретаря Марко Рубио, Вашингтон не готов принимать условия, при которых обсуждение иранской ядерной программы будет отложено на неопределенный срок.

Эксперты предупреждают: если блокада станет реальностью, последствия почувствует весь мир.

