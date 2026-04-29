Трамп іде на жорсткий крок: яке рішення США ухвалили щодо Ірану

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає один із найрадикальніших сценаріїв тиску на Іран – тривалу морську блокаду Ормузької протоки. Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на джерела в американських владних колах.

За даними видання, Трамп вже розпорядився привести Військово-морські сили США в готовність до операції, яка передбачає фактичну зупинку всіх суден, які прямують до іранських портів або залишають їх. Головна мета – повністю перекрити експорт іранської нафти та позбавити Тегеран ключового джерела фінансування.

Як зазначають співрозмовники газети, Білий дім вважає цей варіант менш ризикованим, ніж відновлення масштабних авіаударів територією Ірану. При цьому Вашингтон зберігає тиск на Тегеран, не виходячи із конфлікту, який триває вже третій місяць.

Такий крок фактично переводить протистояння у затяжну фазу. Навіть якщо інтенсивність прямих бойових зіткнень знизиться, напруженість довкола ключової світової транспортної артерії залишиться критичною.

Ситуацію ускладнює позиція самого Ірану, який, за даними ЗМІ, обмежує рух більшості вантажів через протоку. Це вже створює серйозну турбулентність на глобальному енергетичному ринку та посилює побоювання нового стрибка цін на нафту.

Напередодні Трамп заявив, що Тегеран нібито звернувся до США із проханням припинити морську блокаду. У своїй соцмережі Truth Social він написав, що іранська влада прагне якнайшвидше відкрити водний шлях, оскільки всередині країни нібито спостерігається криза влади та ознаки економічного колапсу.

Іран пропонує компроміс: розблокування протоки в обмін на доступ до своїх портів. Проте, за словами держсекретаря Марко Рубіо, Вашингтон не готовий приймати умови, за яких обговорення іранської ядерної програми буде відкладено на невизначений термін.

Експерти попереджають: якщо блокада стане реальністю, наслідки відчують увесь світ.

