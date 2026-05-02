Трамп идет в лоб: какой ультиматум США решили выставить Европе

Последние недели усилили напряжение в трансатлантических отношениях: Европа все меньше верит, что сможет выстроить предсказуемый диалог с президентом США Дональд Трамп. Об этом сообщает Reuters.

Поводом для нового витка конфликта стали резкие заявления Вашингтона в адрес европейских лидеров. Трамп публично раскритиковал канцлера Германии Фридриха Мерца, назвав его "неэффективным" за позицию по войне с Ираном. Почти одновременно Пентагон объявил о планах сократить военный контингент США в Германии на 5 тысяч человек и повысить пошлины на европейские автомобили – удар, который прежде всего затронет немецкую экономику.

Досталось и Лондону: премьер-министр Кир Стармер подвергся насмешкам, а США пригрозили новыми тарифами на британский импорт. В кулуарах также обсуждаются жесткие меры против союзников по НАТО, включая возможные санкционные шаги в отношении Испании и пересмотр позиции по Фолклендским островам.

Европейские дипломаты признают: ситуация "серьезно нервирует". При этом в Брюсселе все чаще вспоминают опыт Ангелы Меркель – не реагировать на резкие выпады мгновенно, но твердо держать линию. Попытки же "задобрить" Трампа, по их словам, лишь приводили к новым атакам.

На фоне эскалации даже внутри США звучит критика. Республиканец Дон Бэкон предупредил, что давление на союзников подрывает стратегические интересы Вашингтона.

Эксперты отмечают: Европа постепенно ужесточает позицию, в том числе из-за внутреннего давления и экономических последствий войны. В ЕС все чаще говорят о необходимости отказаться от старой модели безопасности и ускорить наращивание собственной военной силы.

