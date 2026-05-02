Трамп іде в лоб: який ультиматум США вирішили виставити Європі

Останні тижні посилили напругу у трансатлантичних відносинах: Європа дедалі менше вірить, що зможе вибудувати передбачуваний діалог із президентом США Дональд Трамп. Про це повідомляє Reuters.

Дональд Трамп.

Приводом нового витка конфлікту стали різкі заяви Вашингтона на адресу європейських лідерів. Трамп публічно розкритикував канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, назвавши його "неефективним" за позицію щодо війни з Іраном. Майже одночасно Пентагон оголосив про плани скоротити військовий контингент США в Німеччині на 5 тисяч осіб та підвищити мита на європейські автомобілі – удар, який насамперед торкнеться німецької економіки.

Дісталося і Лондону: прем'єр-міністр Кір Стармер зазнав глузування, а США пригрозили новими тарифами на британський імпорт. У кулуарах також обговорюються жорсткі заходи проти союзників по НАТО, включаючи можливі санкційні кроки щодо Іспанії та перегляд позиції Фолклендських островів.

Європейські дипломати визнають: ситуація "серйозно нервує". При цьому у Брюсселі все частіше згадують досвід Ангели Меркель – не реагувати на різкі випади миттєво, але тримати лінію. Спроби ж "задобрити" Трампа, за їхніми словами, лише призводили до нових атак.

На тлі ескалації навіть у США звучить критика. Республіканець Дон Бекон попередив, що тиск на союзників підриває стратегічні інтереси Вашингтона.

Експерти зазначають: Європа поступово посилює позицію, зокрема через внутрішній тиск і економічні наслідки війни. У ЄС дедалі частіше говорять про необхідність відмовитися від старої моделі безпеки та прискорити нарощування власної військової сили.

