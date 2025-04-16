Трамп идет ва-банк: чем угрожает Китаю, если тот не примет ультиматум США

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Кравцев Сергей
Торговая война набирает обороты. Взаимные пошлины США и Китая уже превышают 100%. Но это еще не конец повышения тарифов со стороны Вашингтона. Об этом свидетельствует заявление Белого дома.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Как отметили в администрации США, в первый день президент Дональд Трамп инициировал торговую политику "Америка прежде всего", чтобы снова сделать экономику Америки великой.
По их данным, более 75 стран уже инициировали диалог с Вашингтоном, предложив обговорить новые торговые соглашения.
Дональд Трамп сперва ввел дополнительные таможенные пошлины для Китая в размере 20%, затем поднял их еще на 34%. Президент США повышал пошлины каждый раз, когда Китай объявлял о мерах реагирования.
На прошлой неделе Дональд Трамп распорядился поднять пошлины на китайские товары до 145%, одновременно приняв решение о 90-дневной паузе на пошлины на десятки товаров других стран.
Читайте также на портале "Комментарии" — официальный Пекин не готов мириться с ультимативными требованиями Вашингтона. Поэтому Китай перевел гражданских чиновников в Пекине на "военное положение" и приказал начать дипломатические меры, направленные на то, чтобы поощрить другие страны отказаться от пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает "Reuters".
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