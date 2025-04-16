logo

BTC/USD

83772.93

ETH/USD

1576.01

LTC/USD

75.94

USD/UAH

41.30

EUR/UAH

47.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Трамп идет ва-банк: чем угрожает Китаю, если тот не примет ультиматум США
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп идет ва-банк: чем угрожает Китаю, если тот не примет ультиматум США

Белый дом угрожает поднять пошлины для Китая до 245%

сегодня, 11:20
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Торговая война набирает обороты. Взаимные пошлины США и Китая уже превышают 100%. Но это еще не конец повышения тарифов со стороны Вашингтона. Об этом свидетельствует заявление Белого дома.

Трамп идет ва-банк: чем угрожает Китаю, если тот не примет ультиматум США

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Как отметили в администрации США, в первый день президент Дональд Трамп инициировал торговую политику "Америка прежде всего", чтобы снова сделать экономику Америки великой.

"В День освобождения (2 апреля – ред.) президент Трамп ввел 10%-й тариф для всех стран и индивидуальные ответные более высокие тарифы для стран, с которыми у США наибольший торговый дефицит, чтобы уравнять шансы и защитить национальную безопасность Америки", — заявили в администрации президента США.

По их данным, более 75 стран уже инициировали диалог с Вашингтоном, предложив обговорить новые торговые соглашения.

"На фоне этих обсуждений в настоящее время приостановлено введение индивидуальных более высоких пошлин, за исключением Китая, который принял ответные меры. В результате ответных действий Китаю теперь грозит пошлина на импорт в США в размере до 245%", — говорится в заявлении.

Дональд Трамп сперва ввел дополнительные таможенные пошлины для Китая в размере 20%, затем поднял их еще на 34%. Президент США повышал пошлины каждый раз, когда Китай объявлял о мерах реагирования.

На прошлой неделе Дональд Трамп распорядился поднять пошлины на китайские товары до 145%, одновременно приняв решение о 90-дневной паузе на пошлины на десятки товаров других стран.

Читайте также на портале "Комментарии" — официальный Пекин не готов мириться с ультимативными требованиями Вашингтона. Поэтому Китай перевел гражданских чиновников в Пекине на "военное положение" и приказал начать дипломатические меры, направленные на то, чтобы поощрить другие страны отказаться от пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает "Reuters".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.whitehouse.gov/fact-sheets/2025/04/fact-sheet-president-donald-j-trump-ensures-national-security-and-economic-resilience-through-section-232-actions-on-processed-critical-minerals-and-derivative-products/
Теги:

Новости

Все новости