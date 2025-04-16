Трамп идет ва-банк: чем угрожает Китаю, если тот не примет ультиматум США

Торговая война набирает обороты. Взаимные пошлины США и Китая уже превышают 100%. Но это еще не конец повышения тарифов со стороны Вашингтона. Об этом свидетельствует заявление Белого дома.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Как отметили в администрации США, в первый день президент Дональд Трамп инициировал торговую политику "Америка прежде всего", чтобы снова сделать экономику Америки великой.

"В День освобождения (2 апреля – ред.) президент Трамп ввел 10%-й тариф для всех стран и индивидуальные ответные более высокие тарифы для стран, с которыми у США наибольший торговый дефицит, чтобы уравнять шансы и защитить национальную безопасность Америки", — заявили в администрации президента США.

По их данным, более 75 стран уже инициировали диалог с Вашингтоном, предложив обговорить новые торговые соглашения.

"На фоне этих обсуждений в настоящее время приостановлено введение индивидуальных более высоких пошлин, за исключением Китая, который принял ответные меры. В результате ответных действий Китаю теперь грозит пошлина на импорт в США в размере до 245%", — говорится в заявлении.

Дональд Трамп сперва ввел дополнительные таможенные пошлины для Китая в размере 20%, затем поднял их еще на 34%. Президент США повышал пошлины каждый раз, когда Китай объявлял о мерах реагирования.

На прошлой неделе Дональд Трамп распорядился поднять пошлины на китайские товары до 145%, одновременно приняв решение о 90-дневной паузе на пошлины на десятки товаров других стран.

Читайте также на портале "Комментарии" — официальный Пекин не готов мириться с ультимативными требованиями Вашингтона. Поэтому Китай перевел гражданских чиновников в Пекине на "военное положение" и приказал начать дипломатические меры, направленные на то, чтобы поощрить другие страны отказаться от пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает "Reuters".