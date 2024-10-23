Трамп или Харрис: результаты опросов за две недели до выборов в США

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Slava Kot
За две недели до выборов в США вице-президент Камала Харрис хоть и сохраняет лидерство в общенациональных опросах, однако Дональд Трамп постепенно сокращает отрыв.
Дональд Трамп и Камала Харрис. Фото из открытых источников
Согласно усредненным результатам опроса Fivethirtyeight, Камала Харрис имеет 48,1% поддержки американцев и опережает Дональда Трампа на 1,7% пункта, имеющего 46,4%. За три недели до выборов Камала Харрис имела преимущество над Трампом в 2%. Наибольшее преимущество у вице-президента было в августе – более 4%.
На выборах в 2024 году в США есть семь спорных штатов, которые и определят победителя президентской гонки между Дональдом Трампом и Камалой Харрис. Согласно показателям 270towin, Трамп имеет преимущество в пяти штатах, однако у большинства из них оно на уровне статистической погрешности. Камала Харрис из семи штатов лидирует в двух.
По сравнению с результатами опроса с прошлой недели Камала Харрис потеряла преимущество в Мичигане, однако забрала себе Неваду. Трамп снизил свое преимущество в Северной Каролине, однако получил на 1% пункт больше в Джорджии.
Также шансы на победу оценили букмекерские компании, которые отдают победу Трампу — 60%. На победу Харрис дают 39% шансов.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Харрис дала прогноз на окончание войны в Украине, в котором указала на победу российского диктатора Владимира Путина.
Также "Комментарии" писали о реакции Кремля на угрозы Трампа нанести удар по Москве.
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