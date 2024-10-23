Трамп или Харрис: результаты опросов за две недели до выборов в США

За две недели до выборов в США вице-президент Камала Харрис хоть и сохраняет лидерство в общенациональных опросах, однако Дональд Трамп постепенно сокращает отрыв.



Дональд Трамп и Камала Харрис. Фото из открытых источников

Согласно усредненным результатам опроса Fivethirtyeight, Камала Харрис имеет 48,1% поддержки американцев и опережает Дональда Трампа на 1,7% пункта, имеющего 46,4%. За три недели до выборов Камала Харрис имела преимущество над Трампом в 2%. Наибольшее преимущество у вице-президента было в августе – более 4%.

На выборах в 2024 году в США есть семь спорных штатов, которые и определят победителя президентской гонки между Дональдом Трампом и Камалой Харрис. Согласно показателям 270towin, Трамп имеет преимущество в пяти штатах, однако у большинства из них оно на уровне статистической погрешности. Камала Харрис из семи штатов лидирует в двух.

— Пенсильвания – 0,3% в пользу Трампа;

— Мичиган – 0,4% в пользу Трампа;

— Висконсин – 0,5% в пользу Харрис;

— Северная Каролина – 0,6% в пользу Трампа;

— Джорджия – 1,9% в пользу Трампа;

— Аризона – 1,7% в пользу Трампа;

— Невада – 0,3% в пользу Харрис.

По сравнению с результатами опроса с прошлой недели Камала Харрис потеряла преимущество в Мичигане, однако забрала себе Неваду. Трамп снизил свое преимущество в Северной Каролине, однако получил на 1% пункт больше в Джорджии.

Также шансы на победу оценили букмекерские компании, которые отдают победу Трампу — 60%. На победу Харрис дают 39% шансов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Харрис дала прогноз на окончание войны в Украине, в котором указала на победу российского диктатора Владимира Путина.

Также "Комментарии" писали о реакции Кремля на угрозы Трампа нанести удар по Москве.