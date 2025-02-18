Трамп имеет три варианта действий по Украине после переговоров в Саудовой Аравии

Россия отправила делегацию в Саудовскую Аравию для переговоров по урегулированию войны, однако ее действия – постоянные обстрелы и наступательные операции – не свидетельствуют о стремлении к миру, отметил в эфире 24 канала российский правозащитник Марк Фейгин.

Дональд Трамп

По его убеждению, если Дональд Трамп поймет, что Москва не настроена на реальные договоренности, он может усилить давление на Кремль. По его словам, такой сценарий вполне возможен, и оккупанты уже готовятся к нему.

При этом Фейгин напомнил, что во время предвыборной кампании в США Владимир Путин называл Трампа непредсказуемым, однако впоследствии сменил риторику и начал льстить ему. В Кремле понимают, что обострять отношения с Трампом опасно, ведь он обещал скорейшее завершение войны в Украине и может жестко отреагировать на любые препятствия.

Украина со своей стороны подтвердила стремление к миру, однако, если Россия будет сопротивляться, ее ожидают новые санкции, а Киев – расширенная международная поддержка.

При этом Фейгин указывает на три возможных варианта действий Трампа. Первый – выполнить свое предвыборное обещание, предоставив Украине новые виды вооружений, включая баллистические ракеты. Второй – отстраниться от конфликта, заявив, что это проблема Европы, которая и должна ее решать. Третий – взять паузу после переговоров в Саудовской Аравии, констатируя, что Путин не идет на уступки, а Украина не принимает его условий, что может привести к тупику.

Последний сценарий, говорит Фейгин, может вызвать внутреннее напряжение в Конгрессе и Республиканской партии, а также критику со стороны демократов и печати, что потенциально подтолкнет Трампа к усилению поддержки Украины.

Кроме того, эксперт напоминает, что Трамп не раз критиковал Джо Байдена за вывод войск из Афганистана. Повторение аналогичного сценария по Украине могло бы серьезно ударить по его репутации, чего он, вероятно, будет пытаться избежать.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Трамп выставил Украину на торги между ЕС и Россией.





