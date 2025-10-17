logo

Трамп изменил свое мнение относительно поддержки ударов Украины по РФ: детали
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп изменил свое мнение относительно поддержки ударов Украины по РФ: детали

В CNN объяснили, почему после саммита на Аляске в разы усилились удары ВСУ по России

17 октября 2025, 10:48
США нарастили обмен разведданными с Украиной, включив в них информацию о целях, которые расположены глубже на территории России. Такое решение является частью стратегического изменения, которое позволит возобновить переговоры с Москвой, зашедшие в тупик. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "CNN" сообщили два источника в администрации Белого дома.

Трамп изменил свое мнение относительно поддержки ударов Украины по РФ: детали

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Также ожидается, что президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с Трампом в Вашингтоне сегодня, 17 октября, будет настаивать на предоставлении дополнительного вооружения дальнего действия, которое способно поражать цели на территории РФ.

В то же время Трамп дал понять, что открыт к этой идее, показав изменение своего отношения к войне после саммита с Путиным на Аляске.

"Изменение курса на предоставление разведданных с акцентом на объекты и сооружения, связанные с энергетикой, которые администрация Трампа ранее считала для Киева недоступными, произошло после встречи Трампа с Путиным на американской военной базе в Аляске этим летом, сообщили оба источника. Трамп не смог добиться от Путина соглашения, которое бы положило конец войне", — отметили в CNN.

В публикации говорится, что именно поэтому после саммита США попытались усилить давление на Путина, изменив политику обмена разведданными, что, по мнению администрации Трампа, изменит позицию российского диктатора относительно продолжения войны.

Как сообщил источник издания, с разрешения США Украина теперь применяет целенаправленную стратегию ударов по российской энергетической инфраструктуре. По словам собеседника, учитывая фактическое замораживание линии фронта и более миллиона погибших в результате войны, Украина считает, что атаки по российской энергетике является одним из немногих способов достичь стратегического результата.

Читайте также на портале "Комментарии" — Крым в огне и дыму после ночи: что произошло.




Источник: https://edition.cnn.com/2025/10/16/politics/trump-ukraine-strikes-putin-energy
