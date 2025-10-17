logo_ukra

BTC/USD

105651

ETH/USD

3756.93

USD/UAH

41.64

EUR/UAH

48.52

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ США Трамп змінив свою думку щодо підтримки ударів України по РФ: деталі
commentss НОВИНИ Всі новини

Трамп змінив свою думку щодо підтримки ударів України по РФ: деталі

У CNN пояснили, чому після саміту на Алясці в рази посилилися удари ЗСУ по Росії

17 жовтня 2025, 10:48
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

США наростили обмін розвідданими з Україною, включивши в них інформацію про цілі, які глибше розташовані на території Росії. Таке рішення є частиною стратегічної зміни, яка дозволить відновити переговори з Москвою, які зайшли в глухий кут. Як передає портал "Коментарі", про це в інтерв'ю "CNN" повідомили два джерела в адміністрації Білого дому.

Трамп змінив свою думку щодо підтримки ударів України по РФ: деталі

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Також очікується, що президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з Трампом у Вашингтоні сьогодні, 17 жовтня, наполягатиме на наданні додаткового озброєння далекої дії, яке здатне вражати цілі на території РФ.

У той же час, Трамп дав зрозуміти, що відкритий до цієї ідеї, показавши зміну свого ставлення до війни після саміту з Путіним на Алясці.

"Зміна курсу на надання розвідданих з акцентом на об'єкти та споруди, пов'язані з енергетикою, які адміністрація Трампа раніше вважала для Києва недоступними, відбулася після зустрічі Трампа з Путіним на американській військовій базі в Алясці цього літа, повідомили обидва джерела. Трамп не зміг домогтися від Путіна угоди, яка б поклала край війні", — зазначили у CNN.

У публікації йдеться про те, що саме тому після саміту США спробували посилити тиск на Путіна, змінивши політику обміну розвідданими, що, на думку адміністрації Трампа, змінить позицію російського диктатора щодо продовження війни.

Як повідомило джерело видання, з дозволу США Україна тепер застосовує цілеспрямовану стратегію ударів по російській енергетичній інфраструктурі. За словами співрозмовника, враховуючи фактичне заморожування лінії фронту та понад мільйон загиблих внаслідок війни, Україна вважає, що атаки з російської енергетики є одним із небагатьох способів досягти стратегічного результату.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Крим у вогні та диму після ночі: що сталося.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://edition.cnn.com/2025/10/16/politics/trump-ukraine-strikes-putin-energy
Теги:

Новини

Всі новини