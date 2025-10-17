Трамп змінив свою думку щодо підтримки ударів України по РФ: деталі

США наростили обмін розвідданими з Україною, включивши в них інформацію про цілі, які глибше розташовані на території Росії. Таке рішення є частиною стратегічної зміни, яка дозволить відновити переговори з Москвою, які зайшли в глухий кут. Як передає портал "Коментарі", про це в інтерв'ю "CNN" повідомили два джерела в адміністрації Білого дому.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Також очікується, що президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з Трампом у Вашингтоні сьогодні, 17 жовтня, наполягатиме на наданні додаткового озброєння далекої дії, яке здатне вражати цілі на території РФ.

У той же час, Трамп дав зрозуміти, що відкритий до цієї ідеї, показавши зміну свого ставлення до війни після саміту з Путіним на Алясці.

"Зміна курсу на надання розвідданих з акцентом на об'єкти та споруди, пов'язані з енергетикою, які адміністрація Трампа раніше вважала для Києва недоступними, відбулася після зустрічі Трампа з Путіним на американській військовій базі в Алясці цього літа, повідомили обидва джерела. Трамп не зміг домогтися від Путіна угоди, яка б поклала край війні", — зазначили у CNN.

У публікації йдеться про те, що саме тому після саміту США спробували посилити тиск на Путіна, змінивши політику обміну розвідданими, що, на думку адміністрації Трампа, змінить позицію російського диктатора щодо продовження війни.

Як повідомило джерело видання, з дозволу США Україна тепер застосовує цілеспрямовану стратегію ударів по російській енергетичній інфраструктурі. За словами співрозмовника, враховуючи фактичне заморожування лінії фронту та понад мільйон загиблих внаслідок війни, Україна вважає, що атаки з російської енергетики є одним із небагатьох способів досягти стратегічного результату.

