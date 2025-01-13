logo

BTC/USD

92145.29

ETH/USD

3011.80

LTC/USD

95.09

USD/UAH

43.00

EUR/UAH

44.35

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Трамп клюнул на дезу спецслужб РФ: появились подробности "покупки" Гренландии
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп клюнул на дезу спецслужб РФ: появились подробности "покупки" Гренландии

Еще в 2019 году Трамп впервые заявил о том, что США могут "купить" у Дании Гренландию.

сегодня, 20:16
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Инициатива Дональда Трампа по поводу "приобретения" Гренландии, которую он впервые выразил в 2019 году, может быть следствием провокационных действий российских спецслужб. Об этом сообщает Bild со ссылкой на датские разведывательные службы (PET).

Трамп клюнул на дезу спецслужб РФ: появились подробности "покупки" Гренландии

Дональда Трампа (фото из открытых источников)

По данным PET, высказывания Трампа о возможности приобретения Гренландии США могли быть спровоцированы манипуляциями Москвы. В частности, речь идет о том, что российские агенты сфабриковали письмо якобы от имени тогдашнего министерства иностранных дел Гренландии Ане Лоне Баггер. Письмо было адресовано американскому сенатору Тому Коттону.

В этом поддельном документе речь шла о благодарности за "финансовую помощь" и обещании провести референдум о независимости Гренландии от Дании. Как отмечают в PET, на самом деле Баггер не писала это письмо. Однако сенатор Коттон, получив его, публично призвал к приобретению Гренландии. Считается, что именно это могло побудить Трампа всерьез рассмотреть идею покупки острова.

По мнению датских разведчиков, российские спецслужбы преследовали цель создать раскол между странами НАТО и усилить влияние России и Китая в Арктическом регионе. Провокация достигла своего эффекта, ведь после того, как правительство Дании саркастически отреагировало на слова Трампа, оно в гневе отменило свой государственный визит в Копенгаген.

Несмотря на этот инцидент, накануне своей инаугурации Трамп снова озвучил идею покупки Гренландии, даже намекая на возможность применения силы. В ответ Копенгаген занял более осторожную позицию. Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен предложила обсудить усиление сотрудничества с Гренландией, а министерство обороны страны заявило о намерении увеличить военное присутствие на острове.

Этот инцидент показывает, как гибридные действия могут дестабилизировать международную политику, используя манипуляции и провокации для достижения стратегических целей.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, каких договоренностей Трампа с Путиным больше всего опасаются в ЕС. Чем ближе инаугурация новоизбранного президента США Дональда Трампа, тем больше опасений у лидеров стран ЕС по поводу того, что новый глава Белого дома пойдет на переговоры с российским диктатором по прекращению войны в Украине, не учитывая позиции страны Евросоюза. в Украине без их участия.

СМИ отмечает, что накануне инаугурации Трампа европейские государства стояли перед важной задачей: обеспечить свою роль в любых будущих мирных переговорах. Они хотят не просто присутствовать, а иметь реальное влияние на принятие решений.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости