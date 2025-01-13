Инициатива Дональда Трампа по поводу "приобретения" Гренландии, которую он впервые выразил в 2019 году, может быть следствием провокационных действий российских спецслужб. Об этом сообщает Bild со ссылкой на датские разведывательные службы (PET).

Дональда Трампа (фото из открытых источников)

По данным PET, высказывания Трампа о возможности приобретения Гренландии США могли быть спровоцированы манипуляциями Москвы. В частности, речь идет о том, что российские агенты сфабриковали письмо якобы от имени тогдашнего министерства иностранных дел Гренландии Ане Лоне Баггер. Письмо было адресовано американскому сенатору Тому Коттону.

В этом поддельном документе речь шла о благодарности за "финансовую помощь" и обещании провести референдум о независимости Гренландии от Дании. Как отмечают в PET, на самом деле Баггер не писала это письмо. Однако сенатор Коттон, получив его, публично призвал к приобретению Гренландии. Считается, что именно это могло побудить Трампа всерьез рассмотреть идею покупки острова.

По мнению датских разведчиков, российские спецслужбы преследовали цель создать раскол между странами НАТО и усилить влияние России и Китая в Арктическом регионе. Провокация достигла своего эффекта, ведь после того, как правительство Дании саркастически отреагировало на слова Трампа, оно в гневе отменило свой государственный визит в Копенгаген.

Несмотря на этот инцидент, накануне своей инаугурации Трамп снова озвучил идею покупки Гренландии, даже намекая на возможность применения силы. В ответ Копенгаген занял более осторожную позицию. Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен предложила обсудить усиление сотрудничества с Гренландией, а министерство обороны страны заявило о намерении увеличить военное присутствие на острове.

Этот инцидент показывает, как гибридные действия могут дестабилизировать международную политику, используя манипуляции и провокации для достижения стратегических целей.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, каких договоренностей Трампа с Путиным больше всего опасаются в ЕС. Чем ближе инаугурация новоизбранного президента США Дональда Трампа, тем больше опасений у лидеров стран ЕС по поводу того, что новый глава Белого дома пойдет на переговоры с российским диктатором по прекращению войны в Украине, не учитывая позиции страны Евросоюза. в Украине без их участия.

СМИ отмечает, что накануне инаугурации Трампа европейские государства стояли перед важной задачей: обеспечить свою роль в любых будущих мирных переговорах. Они хотят не просто присутствовать, а иметь реальное влияние на принятие решений.

