Трамп критикует свою конкурентку из-за ее мужа, который служит в армии США

Дональд Трамп на предвыборном мероприятии в Южной Каролине решил пристыдить свою главную конкурентку Никки Хейли тем, что ее муж военный не находится в США. Никки Хейли резко отреагировала на такие слова Трампа, кроме того президент США Джо Байден также прокомментировал заявления лидера республиканцев.



Бывший президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Трамп решил высмеять Никки Хейли за то, что ее муж не поддерживает республиканку в избирательной гонке.

"Где ее муж? О, он далеко… Что произошло с ее мужем? Где он? Его нет", — заявил Трамп.

Муж Никки Хейли майор Майкл Хейли находится в Африке вместе с Национальной гвардией в поддержку Африканского командования США.

Впоследствии Никки Хейли ответила на попытку Трампа обидеть ее.

"Дональд, если тебе есть что сказать, не говори это за моей спиной; выйди на сцену дебатов и скажи мне это в глаза", — сказала Хейли Трампу, который избегает дебатов с ней.

Также на слова Трампа ответил и муж Хейли, обычно не комментирующий предвыборную гонку.

"В чем разница между людьми и животными? Животные никогда не позволят самым глупым возглавить стаю", – раскритиковал Трампа Майкл Хейли.

Кроме того, слова Дональда Трампа прокомментировал Джо Байден. Президент США поддержал майора Хейли, отметив, что он служит своей стране и вспомнил, что Трамп ранее назвал военных "лохами".

Отметим, что супруга Трампа Мелания не принимала участия ни в каких предвыборных мероприятих бывшего президента США с ноября 2022 года. Также бывшая первая леди не появляется на судебных заседаниях, куда вызывают Дональда Трампа.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп раскритиковал помощь Украине и назвал условия, при которых США должны давать деньги другим странам.

Также "Комментарии" писали о Дональде Трампе, который заявил, что поощряет вторжение России в некоторые страны НАТО.