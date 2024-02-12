logo

BTC/USD

47928.39

ETH/USD

2488.08

LTC/USD

70.64

USD/UAH

38.15

EUR/UAH

41.55

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Трамп критикует свою конкурентку из-за ее мужа, который служит в армии США
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп критикует свою конкурентку из-за ее мужа, который служит в армии США

Заявление Дональда Трампа по поводу отсутствия мужа Никки Хейли в США из-за военной службы раскритиковал Джо Байден.

сегодня, 12:15
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Дональд Трамп на предвыборном мероприятии в Южной Каролине решил пристыдить свою главную конкурентку Никки Хейли тем, что ее муж военный не находится в США. Никки Хейли резко отреагировала на такие слова Трампа, кроме того президент США Джо Байден также прокомментировал заявления лидера республиканцев. 

Трамп критикует свою конкурентку из-за ее мужа, который служит в армии США

Бывший президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Трамп решил высмеять Никки Хейли за то, что ее муж не поддерживает республиканку в избирательной гонке.

"Где ее муж? О, он далеко… Что произошло с ее мужем? Где он? Его нет", — заявил Трамп.

Муж Никки Хейли майор Майкл Хейли находится в Африке вместе с Национальной гвардией в поддержку Африканского командования США.

Впоследствии Никки Хейли ответила на попытку Трампа обидеть ее.

"Дональд, если тебе есть что сказать, не говори это за моей спиной; выйди на сцену дебатов и скажи мне это в глаза", — сказала Хейли Трампу, который избегает дебатов с ней.

Также на слова Трампа ответил и муж Хейли, обычно не комментирующий предвыборную гонку.

"В чем разница между людьми и животными? Животные никогда не позволят самым глупым возглавить стаю", – раскритиковал Трампа Майкл Хейли.

Кроме того, слова Дональда Трампа прокомментировал Джо Байден. Президент США поддержал майора Хейли, отметив, что он служит своей стране и вспомнил, что Трамп ранее назвал военных "лохами".

Отметим, что супруга Трампа Мелания не принимала участия ни в каких предвыборных мероприятих бывшего президента США с ноября 2022 года. Также бывшая первая леди не появляется на судебных заседаниях, куда вызывают Дональда Трампа.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп раскритиковал помощь Украине и назвал условия, при которых США должны давать деньги другим странам.

Также "Комментарии" писали о Дональде Трампе, который заявил, что поощряет вторжение России в некоторые страны НАТО.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости