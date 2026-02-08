logo

США Трамп меняет тактику переговоров по Украине: что теперь вышло на первый план
commentss НОВОСТИ Все новости

Дональд Трамп привлекает высокопоставленных военных к переговорам по Украине, России и Ирану, меняя традиционную дипломатию.

8 февраля 2026, 09:52

8 февраля 2026, 09:52
Автор:
avatar

Slava Kot

Администрация Дональда Трампа пересмотрела подход к ключевым международным переговорам, в частности, о войне России против Украины. Вместо классической дипломатии Белый дом все активнее привлекает высокопоставленных военных, что свидетельствует о переходе к более жесткой и оперативной внешней политике.

Трамп меняет тактику переговоров по Украине: что теперь вышло на первый план

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

По данным Associated Press, впервые ведущие военные чиновники США участвуют в переговорах с Россией и Ираном на стратегическом уровне. Ключевую роль в контактах с Украиной играет министр армии США Дэн Дрисколл. Он поддерживает постоянную связь с украинскими властями между раундами переговоров и фактически выполняет функцию координационного мостика между Киевом и Вашингтоном.

Дрисколл обеспечивает непрерывность диалога с американской стороны, в частности с зятем Трампа Джаредом Кушнером и специальным представителем президента США Стивом Виткоффом. По оценкам AP, такой формат позволяет Белому дому быстрее реагировать на перемены на фронте и в переговорах.

Параллельно переговорам в Абу-Даби присоединился командующий Европейским командованием США и верховный главнокомандующий сил НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич. Его присутствие рассматривается как попытка возобновить прямой военный контакт с Кремлем для поддержки постоянного канала коммуникации.

Отдельный сигнал Вашингтон послал и на Ближнем Востоке. Адмирал Брэд Купер, глава Центрального командования США, впервые принял участие в косвенных переговорах с Ираном в Омане, появившись в парадной военной форме, что аналитики трактуют как демонстрацию силы.

Associated Press считает, что ставка Трампа на военных переговорщиков означает отход от традиционной дипломатии и стремление к быстрым, жестким решениям в глобальных конфликтах, в частности, в вопросе войны в Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что США давит на Украину, чтобы Киев скорее согласился на мирное соглашение.

Также "Комментарии" писали, что в Европе обвинили Великобританию в "срыве" мирного соглашения между Украиной и РФ.



Источник: https://apnews.com/article/military-diplomacy-trump-iran-ukraine-russia-09decddeb6264a4dd83cc3535553b2f2
