Трамп змінює тактику переговорів щодо України: що тепер вийшло на перший план
НОВИНИ

Трамп змінює тактику переговорів щодо України: що тепер вийшло на перший план

Дональд Трамп залучає високопоставлених військових до переговорів щодо України, Росії та Ірану, змінюючи традиційну дипломатію.

8 лютого 2026, 09:52
Автор:
avatar

Slava Kot

Адміністрація Дональда Трампа переглянула підхід до ключових міжнародних переговорів, зокрема щодо війни Росії проти України. Замість класичної дипломатії Білий дім дедалі активніше залучає високопоставлених військових, що свідчить про перехід до жорсткішої та більш оперативної зовнішньої політики. 

Трамп змінює тактику переговорів щодо України: що тепер вийшло на перший план

Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

За даними Associated Press, вперше провідні військові чиновники США беруть участь у переговорах з Росією та Іраном на стратегічному рівні. Ключову роль у контактах щодо України відіграє міністр армії США Ден Дрісколл. Він підтримує постійний зв’язок з українською владою між раундами переговорів і фактично виконує функцію координаційного містка між Києвом та Вашингтоном.

Дрісколл забезпечує безперервність діалогу з американського боку, зокрема з зятем Трампа Джаредом Кушнером і спеціальним представником президента США Стівом Віткоффом. За оцінками AP, такий формат дозволяє Білому дому швидше реагувати на зміни на фронті та в переговорах.

Паралельно до переговорів в Абу-Дабі долучився командувач Європейського командування США та верховний головнокомандувач сил НАТО в Європі генерал Алексус Грінкевич. Його присутність розглядається як спроба відновити прямий військовий контакт з Кремлем задля підтримання постійного каналу комунікації.

Окремий сигнал Вашингтон надіслав і на Близькому Сході. Адмірал Бред Купер, очільник Центрального командування США, вперше взяв участь у непрямих переговорах з Іраном в Омані, з’явившись у парадній військовій формі, що аналітики трактують як демонстрацію сили.

Associated Press вважає, що ставка Трампа на військових переговірників означає відхід від традиційної дипломатії та прагнення до швидких, жорстких рішень у глобальних конфліктах, зокрема у питанні війни в Україні.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що США тисне на Україну, щоб Київ швидше погодився на мирну угоду.

Також "Коментарі" писали, що в Європі звинуватили Велику Британію у "зриві" мирної угоди між Україною та РФ.



Джерело: https://apnews.com/article/military-diplomacy-trump-iran-ukraine-russia-09decddeb6264a4dd83cc3535553b2f2
