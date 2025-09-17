Трамп может доиграться: какими действиями президента США все больше недовольны республиканцы

Республиканцы в Сенате всё больше критикуют отказ главы Белого дома Дональда Трампа дать им разрешение на принятие жёсткого двухпартийного закона о санкциях против России и стран, покупающих её нефть. Сенат уже довольно долго ждет отмашки Белого дома на то, чтобы начать жестко действовать в отношении России, но ничего не происходит. В итоге бездействие заставляет республиканцев в Сенате все больше убеждаться в том, что Трамп не настроен серьёзно помогать Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Hill".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Меня тошнит от Трампа, Джей Ди (Вэнса) и их "любовной интрижки с Путиным", — заявил один из сенаторов, комментируя саммит на Аляске и недавние заявления вице-президента Вэнса в защиту позициии Путина к мирным переговорам.

Он добавил, что массированная атака России с использованием беспилотников и ракет на Украину на прошлой неделе была серьёзной провокацией и явным признаком того, что Путин не боится серьёзных последствий со стороны Вашингтона.

Сенатор Лиза Мурковски заявила, что состоявшийся в прошлом месяце "саммит на Аляске" между Трампом и Путиным "не пошёл на пользу Украине".

Сенатор Том Тиллис выразил недовольство отсутствием прогресса в рассмотрении законопроекта о санкциях в Конгрессе, заявив, что принятие законопроекта станет мощным сигналом для России.

