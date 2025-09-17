Трамп може догратися: якими діями президента США дедалі більше незадоволені республіканці

Республіканці в Сенаті все більше критикують відмову голови Білого дому Дональда Трампа дати їм дозвіл на ухвалення жорсткого двопартійного закону про санкції проти Росії та країн, які купують її нафту. Сенат вже досить довго чекає на відмашку Білого дому на те, щоб почати жорстко діяти щодо Росії, але нічого не відбувається. У результаті бездіяльність змушує республіканців у Сенаті все більше переконуватись у тому, що Трамп не налаштований серйозно допомагати Україні. Як передає портал "Коментарі", про це пише The Hill.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

"Мене нудить від Трампа, Джей Ді (Венса) та їхньої "любовної інтрижки з Путіним", — заявив один із сенаторів, коментуючи саміт на Алясці та нещодавні заяви віце-президента Венса на захист позиції Путіна до мирних переговорів.

Він додав, що масована атака Росії з використанням безпілотників та ракет на Україну минулого тижня була серйозною провокацією та очевидною ознакою того, що Путін не боїться серйозних наслідків з боку Вашингтона.

Сенатор Ліза Мурковскі заявила, що "саміт на Алясці" між Трампом і Путіним, який відбувся минулого місяця, "не пішов на користь Україні".

Сенатор Том Тілліс висловив невдоволення відсутністю прогресу у розгляді законопроекту про санкції в Конгресі, заявивши, що ухвалення законопроекту стане потужним сигналом для Росії.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент США Дональд Трамп у листі до союзників НАТО вказав, що він готовий натиснути на Росію прямо зараз, але разом з країнами Європейського Союзу. Трамп вважає, що якщо лише США введуть санкції проти Індії та Китаю, це буде неефективно, тому закликає союзників також піти на цей крок. Чому Трамп фактично ставить ультиматум європейцям для запровадження нових санкцій? Що означатиме для ЄС запровадження нових тарифів щодо Індії та Китаю? Видання "Коментарі" із цими питаннями звернулося до експертів.



