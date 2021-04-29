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Трамп может начать новую волну митингов в США - СМИ

Бывший президент США Дональд Трамп может инициировать новые митинги уже в мае

сегодня, 09:20
Автор:

Кириєнко Анна

Бывший президент Америки Дональд Трамп может инициировать проведение митингов под лозунгом "Сделаем Америку снова большой" ( "Make America Great Again"). Об этом сообщают в CNN, ссылаясь на помощников Трампа.

Трамп может начать новую волну митингов в США - СМИ

Митинги в США могут начаться из-за Трампа - СМИ. Фото: rbk.ru

Источник уточняет, что Трамп может организовать акции, чтобы оставаться политически активным в Америке. Стоит отметить, что данное движение укрепило его позиции на политической арене и привлекло большее количество сторонников.

Митинги могут возобновиться уже с мая. Мероприятия могут отличаться от тех, которые проводились ранее.

Лозунг "Сделаем Америку снова большой" успешно использовался до того, как его популяризировал Трамп. Выражение использовали в своих политических кампаниях Рональд Рейган, Билл Клинтон, Хиллари Клинтон.

Дональд Трамп зарегистрировал лозунг как торговую марку в 2012 году и использовал его в президентской кампании, надевая кепки с надписью на своих выступлениях.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп рассказал, как действующему президенту Америки Джозефу Байдену и его администрации нужно общаться с главой России Владимиром Путиным. Дональд Трамп заявил, что с Путиным нужно дружить и налаживать отношения, а не подталкивать Кремль к более тесному сотрудничеству с Китаем. Аргументацию Трампа читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" сообщал, что Дональд Трамп вместе со своими сторонниками объявил о бойкоте продукции Coca-Cola. В чем же дело? Ранее Coca-Cola была любимым напитком политика. Во времена правления Трампа в Овальном кабинете была даже специальная кнопка для подачи диетической колы. Причину такого решения Трампа читайте здесь.


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Источник: https://edition.cnn.com/2021/04/28/politics/trump-post-presidency/index.html
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