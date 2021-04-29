Трамп может начать новую волну митингов в США - СМИ

Бывший президент Америки Дональд Трамп может инициировать проведение митингов под лозунгом "Сделаем Америку снова большой" ( "Make America Great Again"). Об этом сообщают в CNN, ссылаясь на помощников Трампа.

Митинги в США могут начаться из-за Трампа - СМИ. Фото: rbk.ru

Источник уточняет, что Трамп может организовать акции, чтобы оставаться политически активным в Америке. Стоит отметить, что данное движение укрепило его позиции на политической арене и привлекло большее количество сторонников.

Митинги могут возобновиться уже с мая. Мероприятия могут отличаться от тех, которые проводились ранее.

Лозунг "Сделаем Америку снова большой" успешно использовался до того, как его популяризировал Трамп. Выражение использовали в своих политических кампаниях Рональд Рейган, Билл Клинтон, Хиллари Клинтон.

Дональд Трамп зарегистрировал лозунг как торговую марку в 2012 году и использовал его в президентской кампании, надевая кепки с надписью на своих выступлениях.

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