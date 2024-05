Трамп может получить серьезного конкурента. Стал известен секрет популярности Мишель Обамы

По информации Der Spiegel, Мишель Обама может заменить Джо Байдена в президентской гонке. Якобы Демократическая партия даже включила соответствующий вопрос в социологические опросы населения. Букмекеры тоже считают Обаму одной из фавориток.

Мишель Обама

Однако, как отметил политический эксперт Юрий Богданов, на самом деле никто не знает (возможно, кроме Байдена), произойдет ли это.

"Сейчас анализировать, каким президентом она может быть — спекуляции или глупость. Особенно по сравнению с мужем. Потому что конъюнктура и вызовы изменились. А именно они преимущественно определяют политический курс",

– подчеркнул эксперт.

Впрочем, Богданов добавляет, что кандидатство Мишель Обамы действительно возможно. По его словам, дело в том, что Джо Байден, что Дональд Трамп в США непопулярные кандидаты и их борьба – это борьба антирейтингов. Кроме того, двое из трех американцев считают Байден слишком старым на фоне Трампа.

"Байден в последнее время делает кучу довольно странных заявлений. Его обвинения в адрес Японии, Индии, Китая и Южной Кореи в ксенофобии из-за "нежелания принимать мигрантов" могут понравиться разве что радикальным левым в США, потому что нелегальная миграция волнует даже умеренных избирателей самого Байдена". К тому же антирейтинг Трампа настолько значителен, что его может победить практически любой известный, сознательный и достаточно умеренный, если не будет раздражать сомневающихся избирателей", -

отметил Юрий Богданов.

При этом эксперт подчеркнул, что Мишель Обама чрезвычайно популярна в Штатах. Она активно участвовала в политической карьере своего мужа и была едва ли не самой заметной первой леди в истории США.

"Юридическое образование и адвокатская практика не прошли даром. Во время кампании рейтинг ее одобрения достигал 55%. Во время первого срока своего мужа и президентской кампании 2012 года Мишель концентрировалась на внутренней проблематике и образе “той, кто понимает проблемы простого народа”. В итоге рейтинг ее одобрение никогда не падал ниже 60%, преодолевая “однопартийность”.

– говорит Богданов.

Кроме того, эксперт отметил, что после завершения президентства Обамы его супруга осталась активным общественным деятелем: критиковала администрацию Трампа за недофинансирование школьного питания, недостаточное внимание доступности образования, особенно для женщин, за ксенофобию и мизогинию.

"Мишель Обама у нас, как и Трамп когда-то, супер-популярная медийная фигура. Ее мемуары Becoming стали суперхитом – за первый год продаж"

, – отметил эксперт и добавил, что ее следующая книга The Light We Carry: Overcoming in Uncertain Times, а также документальный фильм по мотивам тоже получили кучу премий. При этом Обама ведет популярный подкаст, снимается в кулинарном шоу, сыграла в сериале.

"То есть она – суперпопулярная медийная фигура с публичным политическим бэкграундом – то что надо, чтобы победить Трампа. Вопрос в том, будет ли такая политическая авантюра реализована Байденом, Обамой и Ко", — подытожил эксперт.

