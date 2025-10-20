Трамп может резко отказать Путину в новой встрече: озвучен неожиданный сценарий

Прежде, чем состоится потенциальная встреча Дональда Трампа с Владимиром Путиным в Будапеште, планируется предварительный дипломатический контакт между госсекретарем США Марко Рубио и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Как пояснил политтехнолог Тарас Загородний, миссия Рубио состоит в сборе информации о позиции Кремля и передаче Вашингтону американскому видению переговорного процесса.

Фото: из открытых источников

По мнению эксперта, США хотят понять, готова ли Россия к конструктивному диалогу. В частности, Рубио может озвучить требование о прекращении боевых действий без предварительных условий, зафиксированное по текущей линии фронта. Но, вероятно, Путин отклонит это предложение.

В таком случае, по словам Загороднего, Рубио передаст детали разговора Трампу, а тот будет решать, есть ли смысл в его личной встрече с Путиным. Ведь российский президент обычно вместо практических решений начинает исторические лекции о советском прошлом и "изобретении" Украины Лениным.

Политтехнолог также упомянул мнение Собчака с 1991 года о том, что Украина якобы не имеет права на земли, полученные после 1922-го. Эту идею, по его словам, Путин активно транслирует и сегодня. Однако Трамп, вероятно, не заинтересован в подобных нарративах – его приоритетом является прекращение войны и возвращение России к переговорам.

