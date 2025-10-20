logo

Трамп может резко отказать Путину в новой встрече: озвучен неожиданный сценарий
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп может резко отказать Путину в новой встрече: озвучен неожиданный сценарий

В зависимости от реакции российской стороны и позиции, которую она озвучит представителю США, Трамп будет принимать решение, следует ли ему лично встречаться с Путиным.

20 октября 2025, 07:50
Автор:
avatar

Клименко Елена

Прежде, чем состоится потенциальная встреча Дональда Трампа с Владимиром Путиным в Будапеште, планируется предварительный дипломатический контакт между госсекретарем США Марко Рубио и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Как пояснил политтехнолог Тарас Загородний, миссия Рубио состоит в сборе информации о позиции Кремля и передаче Вашингтону американскому видению переговорного процесса.

Трамп может резко отказать Путину в новой встрече: озвучен неожиданный сценарий

Фото: из открытых источников

По мнению эксперта, США хотят понять, готова ли Россия к конструктивному диалогу. В частности, Рубио может озвучить требование о прекращении боевых действий без предварительных условий, зафиксированное по текущей линии фронта. Но, вероятно, Путин отклонит это предложение.

В таком случае, по словам Загороднего, Рубио передаст детали разговора Трампу, а тот будет решать, есть ли смысл в его личной встрече с Путиным. Ведь российский президент обычно вместо практических решений начинает исторические лекции о советском прошлом и "изобретении" Украины Лениным.

Политтехнолог также упомянул мнение Собчака с 1991 года о том, что Украина якобы не имеет права на земли, полученные после 1922-го. Эту идею, по его словам, Путин активно транслирует и сегодня. Однако Трамп, вероятно, не заинтересован в подобных нарративах – его приоритетом является прекращение войны и возвращение России к переговорам.

Портал "Комментарии" ранее писал, что на Новопавловском направлении украинские Силы обороны продолжают демонстрировать весомые результаты. Успешная совместная операция 214-го отдельного штурмового батальона и 5-й отдельной штурмовой бригады завершилась полным увольнением населенных пунктов Алексеевка и Степное. Об этом сообщил начальник управления Штурмовых подразделений Валентин Манько.



Источник: https://24tv.ua/zustrich-trampa-putina-dlya-chogo-tramp-pered-tsim-vidpravlyaye_n2936345
