Перш ніж відбудеться потенційна зустріч Дональда Трампа з Володимиром Путіним у Будапешті, планується попередній дипломатичний контакт між держсекретарем США Марко Рубіо та міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим. Як пояснив політтехнолог Тарас Загородній, місія Рубіо полягає у зборі інформації щодо позиції Кремля та передачі Вашингтону американського бачення переговорного процесу.

Фото: з відкритих джерел

На переконання експерта, США хочуть зрозуміти, чи готова Росія до конструктивного діалогу. Зокрема, Рубіо може озвучити вимогу про припинення бойових дій без попередніх умов, зафіксовану по поточній лінії фронту. Але, ймовірно, Путін відхилить цю пропозицію.

У такому випадку, за словами Загороднього, Рубіо передасть деталі розмови Трампу, а той вирішуватиме, чи є сенс у його особистій зустрічі з Путіним. Адже російський президент, зазвичай, замість практичних рішень, починає історичні лекції про радянське минуле та "винайдення" України Леніним.

Політтехнолог також згадав думку Собчака з 1991 року про те, що Україна нібито не має права на землі, отримані після 1922-го. Цю ідею, за його словами, Путін активно транслює й сьогодні. Однак Трамп, ймовірно, не зацікавлений у подібних наративах – його пріоритетом є припинення війни та повернення Росії до перемовин.

Портал "Коментарі" раніше писав, що на Новопавлівському напрямку українські Сили оборони продовжують демонструвати вагомі результати. Успішна спільна операція 214-го окремого штурмового батальйону та 5-ї окремої штурмової бригади завершилася повним звільненням населених пунктів Олексіївка та Степове. Про це повідомив начальник управління Штурмових підрозділів Валентин Манько.