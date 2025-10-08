Трамп может вновь может начать качать этот вопрос: о чем уже опасается Дания

Президент США Дональд Трамп, возможно, лишь на время забыл о Гренландии, но вскоре может снова проявить интерес к присоединению острова к США. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении главы датского правительства Метте Фредериксен во время выступления в парламенте страны.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Копенгаген считает, что американский президент вскоре может снова проявить интерес к присоединению острова к США.

Премьер отметила, что Дональд Трамп в последнее время не высказывал публично планы относительно Гренландии, однако эта "передышка" является лишь временной.

"Сейчас это кажется далеким. Возможно, есть ощущение, что мы можем вздохнуть с облегчением. Я считаю, что мы не можем", — отметила Фредериксен.

По словам премьера, 60 тысяч жителей Гренландии до сих пор живут в страхе перед потенциальным американским захватом.

"Представьте, как это — жить в одном из небольших поселений вдоль побережья... Когда самая мощная супердержава мира говорит о вас как о чем-то, что можно купить, как о чем-то, чем можно владеть, как о чем-то, что необходимо иметь", — отметила Фредериксен.

Премьер акцентировала, что Копенгаген поддерживает Гренландию в определении собственного будущего и не поддастся на угрозы или запугивания делать "что-то явно неправильное".

Читайте также на портале "Комментарии" — США могут быть причастны к попыткам создания сепаратистского движения в Гренландии, сообщает Reuters.

Министерство иностранных дел Дании вызвало временно поверенного в делах США после того, как местная разведка обнаружила подозрительные действия, связанные с людьми из окружения Дональда Трампа. По данным спецслужб, эти люди пытаются влиять на политические процессы на острове и направляют усилия на разрыв его связей с Копенгагеном.



