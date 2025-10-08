logo

BTC/USD

121516

ETH/USD

4460.88

USD/UAH

41.32

EUR/UAH

48.17

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Трамп может вновь может начать качать этот вопрос: о чем уже опасается Дания
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп может вновь может начать качать этот вопрос: о чем уже опасается Дания

Премьер Дании Метте Фредериксен считает, что Трамп все еще не отказался от планов относительно Гренландии

8 октября 2025, 11:34
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп, возможно, лишь на время забыл о Гренландии, но вскоре может снова проявить интерес к присоединению острова к США. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении главы датского правительства Метте Фредериксен во время выступления в парламенте страны.

Трамп может вновь может начать качать этот вопрос: о чем уже опасается Дания

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Копенгаген считает, что американский президент вскоре может снова проявить интерес к присоединению острова к США.

Премьер отметила, что Дональд Трамп в последнее время не высказывал публично планы относительно Гренландии, однако эта "передышка" является лишь временной.

"Сейчас это кажется далеким. Возможно, есть ощущение, что мы можем вздохнуть с облегчением. Я считаю, что мы не можем", — отметила Фредериксен.

По словам премьера, 60 тысяч жителей Гренландии до сих пор живут в страхе перед потенциальным американским захватом.

"Представьте, как это — жить в одном из небольших поселений вдоль побережья... Когда самая мощная супердержава мира говорит о вас как о чем-то, что можно купить, как о чем-то, чем можно владеть, как о чем-то, что необходимо иметь", — отметила Фредериксен.

Премьер акцентировала, что Копенгаген поддерживает Гренландию в определении собственного будущего и не поддастся на угрозы или запугивания делать "что-то явно неправильное".

Читайте также на портале "Комментарии" — США могут быть причастны к попыткам создания сепаратистского движения в Гренландии, сообщает Reuters.

Министерство иностранных дел Дании вызвало временно поверенного в делах США после того, как местная разведка обнаружила подозрительные действия, связанные с людьми из окружения Дональда Трампа. По данным спецслужб, эти люди пытаются влиять на политические процессы на острове и направляют усилия на разрыв его связей с Копенгагеном.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://stm.dk/statsministeren/taler/statsminister-mette-frederiksens-tale-ved-folketingets-aabning-den-7-oktober-2025/
Теги:

Новости

Все новости