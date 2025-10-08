logo_ukra

Трамп може знову може почати качати це питання: чого побоюється Данія
НОВИНИ

Трамп може знову може почати качати це питання: чого побоюється Данія

Прем'єр Данії Метте Фредеріксен вважає, що Трамп все ще не відмовився від планів щодо Гренландії

8 жовтня 2025, 11:34
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп, можливо, лише на якийсь час забув про Гренландію, але незабаром може знову виявити інтерес до приєднання острова до США. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у заяві глави датського уряду Метте Фредеріксен під час виступу у парламенті країни.

Трамп може знову може почати качати це питання: чого побоюється Данія

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Копенгаген вважає, що американський президент незабаром може знову виявити інтерес до приєднання острова до США.

Прем'єр зазначила, що Дональд Трамп останнім часом не висловлював публічно плани щодо Гренландії, проте цей "перепочинок" є лише тимчасовим.

"Зараз це здається далеким. Можливо, є відчуття, що ми можемо зітхнути з полегшенням. Я вважаю, що ми не можемо", — наголосила Фредеріксен.

За словами прем'єра, 60 тисяч жителів Гренландії досі живуть у страху перед потенційним американським захопленням.

"Уявіть, як це — жити в одному з невеликих поселень уздовж узбережжя... Коли найпотужніша супердержава світу говорить про вас як про щось, що можна купити, як про щось, чим можна володіти, як про щось, що необхідно мати", — зазначила Фредеріксен.

Прем'єр наголосила, що Копенгаген підтримує Гренландію у визначенні власного майбутнього і не піддасться на погрози чи залякування робити "щось явно неправильне".

Читайте також на порталі "Коментарі" — США можуть бути причетні до спроб створення сепаратистського руху в Гренландії, повідомляє Reuters.

Міністерство закордонних справ Данії викликало тимчасово повіреного у справах США після того, як місцева розвідка виявила підозрілі дії, пов'язані з людьми з оточення Дональда Трампа. За даними спецслужб, ці люди намагаються впливати на політичні процеси на острові та спрямовують зусилля на розрив його зв'язків із Копенгагеном.




Джерело: https://stm.dk/statsministeren/taler/statsminister-mette-frederiksens-tale-ved-folketingets-aabning-den-7-oktober-2025/
