Трамп може знову може почати качати це питання: чого побоюється Данія

Президент США Дональд Трамп, можливо, лише на якийсь час забув про Гренландію, але незабаром може знову виявити інтерес до приєднання острова до США. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у заяві глави датського уряду Метте Фредеріксен під час виступу у парламенті країни.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Копенгаген вважає, що американський президент незабаром може знову виявити інтерес до приєднання острова до США.

Прем'єр зазначила, що Дональд Трамп останнім часом не висловлював публічно плани щодо Гренландії, проте цей "перепочинок" є лише тимчасовим.

"Зараз це здається далеким. Можливо, є відчуття, що ми можемо зітхнути з полегшенням. Я вважаю, що ми не можемо", — наголосила Фредеріксен.

За словами прем'єра, 60 тисяч жителів Гренландії досі живуть у страху перед потенційним американським захопленням.

"Уявіть, як це — жити в одному з невеликих поселень уздовж узбережжя... Коли найпотужніша супердержава світу говорить про вас як про щось, що можна купити, як про щось, чим можна володіти, як про щось, що необхідно мати", — зазначила Фредеріксен.

Прем'єр наголосила, що Копенгаген підтримує Гренландію у визначенні власного майбутнього і не піддасться на погрози чи залякування робити "щось явно неправильне".

Міністерство закордонних справ Данії викликало тимчасово повіреного у справах США після того, як місцева розвідка виявила підозрілі дії, пов'язані з людьми з оточення Дональда Трампа. За даними спецслужб, ці люди намагаються впливати на політичні процеси на острові та спрямовують зусилля на розрив його зв'язків із Копенгагеном.



