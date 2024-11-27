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Трамп может встретиться с Ким Чен Ыном: что будут решать на переговорах

Трамп рассматривает возможность проведения прямых переговоров с лидером КНДР

сегодня, 16:39
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Ткачик Олеся

Команда вновь избранного президента США Дональда Трампа рассматривает возможность прямых переговоров с лидером Северной Кореи Ким Чен Ином. Хотя такая встреча теоретически возможна, она, по всей вероятности, не снизит уровень напряжения со стороны КНДР, отметил в эфире Freedom политтехнолог, руководитель Центра политической разведки Олег Постернак.

Трамп может встретиться с Ким Чен Ыном: что будут решать на переговорах

Дональд Трамп

Эксперт напомнил, что во время первого президентского срока Трампа его администрация четко обозначила угрозу Северной Кореи. Тогда было проведено три встречи с Ким Чен Ыном — в Сингапуре, Ханое и в приграничной деревне Пханмунджом на границе с Южной Кореей. Дональд Трамп стал первым президентом США, ступившим на территорию КНДР, однако ни одна из встреч не принесла существенных результатов.

Как отметил Постернак, для Трампа было важно достичь дипломатического прорыва в нейтрализации угрозы со стороны КНДР. Однако конкретных результатов тогда не удалось добиться.

На сегодняшний день Северная Корея продолжает модернизировать свои межконтинентальные баллистические ракеты, расширяя их дальность действия. Это ставит США перед серьезными вызовами, добавил эксперт.

Еще одна проблема – сотрудничество КНДР с Россией в войне против Украины. По мнению Постернака, в сложившейся ситуации интересы США и Китая частично совпадают, поскольку обе страны заинтересованы в сдерживании активности Северной Кореи на Евразийском континенте.

“Попытки сдержать Северную Корею через Китай – очень специфический момент, который позволил бы Пекину, например, надеяться на налаживание отношений с будущей администрацией Трампа. Но все зависит от того, насколько Трамп развернет политику США в отношении именно Китая как "главного врага", — подчеркнул эксперт.

Впрочем, Постернак считает, что даже в случае проведения очередной встречи между Трампом и Ким Чен Ыном маловероятно, что она принесет значительные результаты.

“Я не уверен, что очередная встреча, и Трамп, мне кажется, это понимает, может деэскалировать влияние Северной Кореи или остановить ее участие в разных сценариях, в том числе и в Восточной Европе, на российско-украинском фронте. Но попытки [провести переговоры], конечно, будут. Трамп будет заинтересован в том, чтобы определить себя как более динамичного, успешного президента на внешнеполитическом направлении, чем, скажем, Байден”, — подытожил Постарнак.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп может заключить соглашение с Ким Чен Ыном.




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Источник: https://uatv.ua/uk/chy-pogodytsya-tramp-na-pryami-peremovyny-z-kim-chen-ynom-dumka-polittehnologa/
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