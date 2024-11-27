Трамп может встретиться с Ким Чен Ыном: что будут решать на переговорах

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Команда вновь избранного президента США Дональда Трампа рассматривает возможность прямых переговоров с лидером Северной Кореи Ким Чен Ином. Хотя такая встреча теоретически возможна, она, по всей вероятности, не снизит уровень напряжения со стороны КНДР, отметил в эфире Freedom политтехнолог, руководитель Центра политической разведки Олег Постернак.
Дональд Трамп
Эксперт напомнил, что во время первого президентского срока Трампа его администрация четко обозначила угрозу Северной Кореи. Тогда было проведено три встречи с Ким Чен Ыном — в Сингапуре, Ханое и в приграничной деревне Пханмунджом на границе с Южной Кореей. Дональд Трамп стал первым президентом США, ступившим на территорию КНДР, однако ни одна из встреч не принесла существенных результатов.
Как отметил Постернак, для Трампа было важно достичь дипломатического прорыва в нейтрализации угрозы со стороны КНДР. Однако конкретных результатов тогда не удалось добиться.
На сегодняшний день Северная Корея продолжает модернизировать свои межконтинентальные баллистические ракеты, расширяя их дальность действия. Это ставит США перед серьезными вызовами, добавил эксперт.
Еще одна проблема – сотрудничество КНДР с Россией в войне против Украины. По мнению Постернака, в сложившейся ситуации интересы США и Китая частично совпадают, поскольку обе страны заинтересованы в сдерживании активности Северной Кореи на Евразийском континенте.
Впрочем, Постернак считает, что даже в случае проведения очередной встречи между Трампом и Ким Чен Ыном маловероятно, что она принесет значительные результаты.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп может заключить соглашение с Ким Чен Ыном.
Новости