Трамп набросился с критикой на Зеленского: почему застопорился мирный план завершения войны

Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Владимир Зеленский якобы единственный, кому не нравится предложенный Вашингтоном план завершения войны, тогда как его окружение поддерживает этот проект. Как передает портал "Комментарии", об этом американский лидер заявил во время общения с журналистами в Белом доме.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Я думал, что мы очень близки к заключению соглашения с Россией. Я думал, что мы очень близки к заключению соглашения с Украиной. По сути, за исключением самого президента Зеленского, его людям нравится проект соглашения", – отметил президент США.

По его словам, американский план состоит "из четырех или пяти пунктов". Он признал, что процесс переговоров является сложным, поскольку документ предусматривает распределение территорий.

Дональд Трамп также сравнил дипломатические усилия со своим бизнес-опытом, отметив, что добиться завершения войны в Украине "в тысячу раз сложнее", чем заключить сделку в сфере недвижимости.

Администрация Трампа видит компромисс относительно Донбасса в том, что Вооруженные силы Украины выходят из Донецкой области, а российская армия – не заходит. При этом остается неясным, кто будет контролировать соблюдение этих договоренностей в случае их подписания. Об этом президент Владимир Зеленский рассказал во время общения с журналистами.

По словам Зеленского, "есть проблема" в том, как американская сторона видит урегулирование ситуации на Донбассе.

"Они видят, что украинские войска выходят с территории Донбасса, и компромисс вроде бы в том, что российские войска не заходят на эту территорию Донбасса. Кто будет управлять этой территорией, которую они называют уже "свободной экономической зоной" или "демилитаризованной зоной", – они не знают", – отметил президент.



