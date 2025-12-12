logo_ukra

Трамп накинувся з критикою на Зеленського: чому застопорився мирний план завершення війни
НОВИНИ

Трамп накинувся з критикою на Зеленського: чому застопорився мирний план завершення війни

Президент США Трамп назвав Зеленського єдиним, кому не подобається його план завершення війни

12 грудня 2025, 06:51
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп заявив, що президент Володимир Зеленський нібито єдиний, кому не подобається запропонований Вашингтоном план завершення війни, тоді як його оточення підтримує цей проект. Як передає портал "Коментарі", про це американський лідер заявив під час спілкування з журналістами у Білому домі.

Трамп накинувся з критикою на Зеленського: чому застопорився мирний план завершення війни

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

"Я думав, що ми дуже близькі до укладання угоди з Росією. Я думав, що ми дуже близькі до укладання угоди з Україною. По суті, за винятком самого президента Зеленського, його людям подобається проект угоди", – зазначив президент США.

За його словами, американський план складається з чотирьох або п'яти пунктів. Він визнав, що процес переговорів складний, оскільки документ передбачає розподіл територій.

Дональд Трамп також порівняв дипломатичні зусилля зі своїм бізнес-досвідом, зазначивши, що досягти завершення війни в Україні "у тисячу разів складніше", ніж укласти угоду у сфері нерухомості.

Читайте також на порталі "Коментарі" — адміністрація Трампа бачить компроміс щодо Донбасу у тому, що Збройні сили України виходять із Донецької області, а російська армія – не заходить. При цьому залишається незрозумілим, хто контролюватиме дотримання цих домовленостей у разі їх підписання. Про це президент Володимир Зеленський розповів під час спілкування із журналістами.

За словами Зеленського, "є проблема" у тому, як американська сторона бачить врегулювання ситуації на Донбасі.

"Вони бачать, що українські війська виходять із території Донбасу, і компроміс начебто в тому, що російські війська не заходять на цю територію Донбасу. Хто керуватиме цією територією, яку вони називають уже "вільною економічною зоною" або "демілітаризованою зоною", – вони не знають", – зазначив президент.




