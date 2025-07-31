Трамп начинает наступление: какие две мощные страны решили сделать своими «жертвами»

Похоже, своими жертвами на этом этапе президент США Дональд Трамп решил попытаться сделать Бразилию и Индию. И как и все его предыдущие действия, это не связано с РФ или Украиной. На эту историю нужно смотреть глубже, потому что это история об американо-китайских отношениях. Такое мнение высказал украинский политолог Вадим Денисенко.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Говоря о пошлинах для Бразилии, политолог отметил, что США – это 12% экспорта Бразилии и 15% важного технологического импорта. Но, при этом, Бразилия главный партнер Китая в Латинской Америке и именно это больше всего раздражает Дональда Трампа.

"Именно поэтому торговая война с Бразилией столь важна для Вашингтона. И это, возможно, главное сражение в южной Америке. На реакции Китая и Бразилии сейчас смотрит вся южная Америка и большая часть Африки. Если Бразилия прогнется, а это очень вероятно, это означает, что Китай не может еще на равных таскаться из США. Битва за Бразилию – это не только о долларе, это о том, кто круче: США или Китай", – отметил эксперт.

Вадим Денисенко отмечает, если же говорить об Индии, то в последнем своем посту Дональд Трамп очень жестко сказал о кооперации Дели и Москвы, назвав экономики Индии и России умирающими, но здесь ситуация следующая: Трамп считает, что Индии некуда деться, она, как естественный конкурент в Китае, вынуждена будет пойти на уступки. нефть из стран Персидского залива и США, тем самым ударив по нефтяным доходам России.

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