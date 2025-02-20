Трамп начинает называть Украину агрессором: зачем он переписывает историю

Президент США Дональд Трамп пытается переписать историю полномасштабного вторжения России, меняя нарратив таким образом, что Украина уже не жертва, а виновница войны. Таким образом, он, вероятно, готовит почву для возможного соглашения с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, пишет The New York Times.

Дональд Трамп

Журналисты напоминают, что в 2022 году, когда Россия начала полномасштабную войну, США поддержали Украину, а президента Владимира Зеленского мир воспринимал как героя сопротивления. Однако сейчас, почти три года спустя, Трамп кардинально меняет риторику: в его версии событий Украина выступает агрессором, а ее лидер – "диктатором без выборов", который якобы сам начал войну и заставил Вашингтон оказывать помощь.

По мнению NYT, такая стратегия является частью более широкого геополитического маневра Трампа, который, возможно, стремится оправдать потенциальный отказ от поддержки Киева.

"Обвиняя Зеленского и перекладывая ответственность за войну с Москвы на Киев, Трамп, похоже, прокладывает путь к прекращению помощи Украине, которая подверглась нападению", — отмечает издание.

Кроме того, по словам журналистов, резкое изменение тона свидетельствует о существенных изменениях в подходе Вашингтона к войне. Даже для Трампа, всегда восхищавшегося Путиным и скептически относившегося к Украине, такая откровенная атака на Зеленского стала неожиданностью.

В частности, Трамп обвинил Украину в том, что она не капитулировала перед агрессором, а также заявил, что Киев якобы заставил США потратить 350 миллиардов долларов на войну. Однако NYT отмечает: Украина не просила денег на войну – она только защищалась после российского вторжения, а помощь от США началась уже после нападения Кремля.

Также Трамп продвигает кремлевские тезисы по выборам, называя Зеленского "диктатором". Однако, как напоминает издание, Конституция Украины запрещает проведение выборов во время военного положения. К тому же президент Зеленский был демократически избран в 2019 году и до сих пор имеет высокий уровень поддержки – 57% по данным КМИС.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Штаты хотят наказать Украину.



