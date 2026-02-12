Трамп наконец-то понял, чего панически боится Путин: это может остановить войну в Украине

Администрация США активизирует давление на союзников России, стремясь ограничить возможности Кремля продолжать войну против Украины. Об этом сообщает Fox News.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

По данным издания, Вашингтон делает ставку не только на прямые санкции против Москвы, но и на удары по логистике и ресурсной базе стран, которые помогают РФ обходить ограничения и поддерживают её военные усилия.

Речь идет прежде всего об Иране и Венесуэле. Эти государства, как отмечают эксперты, обеспечивают Россию поставками ресурсов и вооружений, а также содействуют обходу международных санкций. В частности, Иран поставляет ударные беспилотники и другую военную технику.

Бывший советник спецпосланника США по Украине Морган Мерфи заявил, что Вашингтон фактически "убрал Венесуэлу с шахматной доски" и сосредоточился на сдерживании Ирана. В свою очередь генерал ВВС США в отставке Брюс Карлсон подчеркнул, что давление на посредников – ключевой элемент новой стратегии.

По его словам, Венесуэла, Иран и так называемый "теневой флот" обеспечивают Россию ресурсами для продолжения войны, а удары по этим каналам сокращают экономические возможности Кремля.

Одновременно США предлагают Москве "золотой мост" — возвращение к переговорам и частичное восстановление экономических связей. В Кремле эту инициативу уже отвергли, однако аналитики считают, что дальнейший ход войны во многом будет зависеть от готовности России принять усиливающееся международное давление и перейти к дипломатическому решению.

