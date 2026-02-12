Трамп нарешті зрозумів, чого панічно боїться Путін: це може зупинити війну в Україні

Адміністрація США активізує тиск на союзників Росії, прагнучи обмежити можливості Кремля продовжувати війну проти України. Про це повідомляє Fox News.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

За даними видання, Вашингтон робить ставку не лише на прямі санкції проти Москви, а й на удари по логістиці та ресурсній базі країн, які допомагають РФ обходити обмеження та підтримують її військові зусилля.

Йдеться насамперед про Іран і Венесуель. Ці держави, як зазначають експерти, забезпечують Росію постачанням ресурсів та озброєнь, а також сприяють обходу міжнародних санкцій. Зокрема, Іран постачає ударні безпілотники та іншу військову техніку.

Колишній радник спецпосланника США в Україні Морган Мерфі заявив, що Вашингтон фактично "прибрав Венесуелу з шахівниці" і зосередився на стримуванні Ірану. У свою чергу генерал ВПС США у відставці Брюс Карлсон наголосив, що тиск на посередників – ключовий елемент нової стратегії.

За його словами, Венесуела, Іран і так званий "тіньовий флот" забезпечують Росію ресурсами для продовження війни, а удари цими каналами скорочують економічні можливості Кремля.

Одночасно США пропонують Москві "золотий міст" — повернення до переговорів та часткове відновлення економічних зв'язків. У Кремлі цю ініціативу вже відкинули, проте аналітики вважають, що подальший хід війни багато в чому залежатиме від готовності Росії прийняти міжнародний тиск, що посилюється, і перейти до дипломатичного рішення.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Мінфін США видав ліцензію, що дозволяє американським компаніям постачати Венесуелі обладнання та технології для видобутку нафти та газу. У той же час вона забороняє будь-які транзакції для РФ і Китаю. Про це повідомляє офіційний сайт Міністерства фінансів США.



