Трамп наконец-то раскрыл карты: зачем США Гренландия, что это значит для Китая и РФ

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Новый президент США Дональд Трамп заявил, что США должны приобрести Гренландию из соображений международной безопасности, упомянув об угрозах со стороны России и Китая. Как предает портал "Комментарии", об этом Трамп заявил, общаясь с журналистами в Овальном кабинете Белого дома во время подписания ряда исполнительных указов в свой первый день в должности. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Politico.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Издание отмечает, Дональд Трамп отметил, что Дания не способна обеспечить надлежащий контроль над территорией.
По его словам, Гренландия нужна не только США, она важна для международной безопасности. Российские лодки, китайские военные корабли – повсюду, а Дания не может это контролировать.
Трамп неоднократно подчеркивал необходимость приобретения Гренландии, называя это "абсолютной потребностью" для США, и не исключал возможности использования военной силы.
Эти заявления вызвали волну возмущения в Дании и Гренландии. Лидеры обеих территорий отметили, что Гренландия не может быть предметом захвата.
Богатая полезными ископаемыми Гренландия имеет стратегическое значение для безопасности и торговли, особенно в условиях роста интереса мировых держав к Арктике. На острове также расположена военная база США.
Хотя Трамп не упомянул Гренландию в своей инаугурационной речи, он продолжает уделять этому вопросу внимание. Президент также отметил, что его старший сын, Дональд Трамп-младший, посетил остров в начале месяца, назвав этот визит частью попыток наладить связи.
Читайте также на портале "Комментарии" — завершение войны в Украине за 24 часа отменяется: что теперь заявил Трамп в Овальном кабинете.
Новости