Трамп наконец-то раскрыл карты: зачем США Гренландия, что это значит для Китая и РФ

Новый президент США Дональд Трамп заявил, что США должны приобрести Гренландию из соображений международной безопасности, упомянув об угрозах со стороны России и Китая. Как предает портал "Комментарии", об этом Трамп заявил, общаясь с журналистами в Овальном кабинете Белого дома во время подписания ряда исполнительных указов в свой первый день в должности. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Politico.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, Дональд Трамп отметил, что Дания не способна обеспечить надлежащий контроль над территорией.

"Гренландия – замечательное место. Нам это нужно для международной безопасности. Я уверен, что Дания уступит, ведь им не хватает ресурсов для поддержания этой территории", — заявил Трамп.

По его словам, Гренландия нужна не только США, она важна для международной безопасности. Российские лодки, китайские военные корабли – повсюду, а Дания не может это контролировать.

Трамп неоднократно подчеркивал необходимость приобретения Гренландии, называя это "абсолютной потребностью" для США, и не исключал возможности использования военной силы.

Эти заявления вызвали волну возмущения в Дании и Гренландии. Лидеры обеих территорий отметили, что Гренландия не может быть предметом захвата.

Богатая полезными ископаемыми Гренландия имеет стратегическое значение для безопасности и торговли, особенно в условиях роста интереса мировых держав к Арктике. На острове также расположена военная база США.

Хотя Трамп не упомянул Гренландию в своей инаугурационной речи, он продолжает уделять этому вопросу внимание. Президент также отметил, что его старший сын, Дональд Трамп-младший, посетил остров в начале месяца, назвав этот визит частью попыток наладить связи.

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