Трамп намекнул, что лучший момент для мирной сделки между Украиной и РФ уже упущен

Президент США Дональд Трамп заявил, что лучшим временем для заключения мирной сделки между Украиной и РФ был момент, когда он говорил за отсутствие карт. Как передает портал "Комментарии", об этом американский лидер заявил во время общения с представителями СМИ в Белом доме.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Знаете, когда я был в этом кабинете и говорил о "картах" — я говорил: у вас нет карт. Тогда и нужно было заключать соглашение. Я думал, что то время было гораздо лучшим моментом для урегулирования. Но они, по своей мудрости, решили этого не делать. Сейчас у них много факторов против них", — сказал президент США.

Отметим, что Трамп говорил об "отсутствии карт" как касаемо Украины, так и России, поэтому точно неясно, кого именно он имеет в виду.

Тогда Дональд Трамп говорил за карты на встрече в Овальном кабинете с президентом Владимиром Зеленским, которая прошла 28 февраля. Эта беседа была на повышенных тоннах – президент США заявил тогда, что Украина "не имеет на руках карт", на что Зеленский ответил: "Я не приехал играть в карты".

Саммит лидеров 28 февраля закончился преждевременно, и президент вернулся в Киев ранее, чем ожидалось. Эту встречи в СМИ окрестили скандальной и неудачной для Украины.

В то же время немного позже, в марте этого года, Трамп говорил об отсутствии карт и на счет России.

"Знаете, я говорил, что у них (у Украины — ред.) нет карт. Ни у кого на самом деле нет карт. У России нет карт… Что вам нужно сделать, так это заключить соглашение и прекратить убийства. Это бессмысленная война, и мы собираемся ее остановить", — заявлял тогда американский лидер журналистам Forbes на борту самолета.

