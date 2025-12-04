Трамп намекнул, что лучший момент для мирной сделки между Украиной и РФ уже упущен

Рубрики
Кравцев Сергей
Президент США Дональд Трамп заявил, что лучшим временем для заключения мирной сделки между Украиной и РФ был момент, когда он говорил за отсутствие карт. Как передает портал "Комментарии", об этом американский лидер заявил во время общения с представителями СМИ в Белом доме.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Отметим, что Трамп говорил об "отсутствии карт" как касаемо Украины, так и России, поэтому точно неясно, кого именно он имеет в виду.
Тогда Дональд Трамп говорил за карты на встрече в Овальном кабинете с президентом Владимиром Зеленским, которая прошла 28 февраля. Эта беседа была на повышенных тоннах – президент США заявил тогда, что Украина "не имеет на руках карт", на что Зеленский ответил: "Я не приехал играть в карты".
Саммит лидеров 28 февраля закончился преждевременно, и президент вернулся в Киев ранее, чем ожидалось. Эту встречи в СМИ окрестили скандальной и неудачной для Украины.
В то же время немного позже, в марте этого года, Трамп говорил об отсутствии карт и на счет России.
