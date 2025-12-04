Трамп натякнув, що найкращий момент для мирної угоди між Україною та РФ вже втрачено

Президент США Дональд Трамп заявив, що найкращим часом для укладання мирної угоди між Україною та РФ був момент, коли він говорив за відсутність карток. Як передає портал "Коментарі", про це американський лідер заявив під час спілкування з представниками ЗМІ у Білому домі.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

"Знаєте, коли я був у цьому кабінеті і говорив про "карти" — я казав: у вас немає карток. Тоді й потрібно було укладати угоду. Я думав, що той час був набагато кращим моментом для врегулювання. Але вони, за своєю мудрістю, вирішили цього не робити. Зараз у них багато факторів проти них", — сказав президент США.

Зазначимо, що Трамп говорив про "відсутність карт" як щодо України, так і Росії, тому достеменно неясно, кого саме він має на увазі.

Тоді Дональд Трамп говорив за карти на зустрічі в Овальному кабінеті із президентом Володимиром Зеленським, яка відбулася 28 лютого. Ця розмова була на підвищених тоннах – президент США заявив тоді, що Україна "не має на руках карт", на що Зеленський відповів: "Я не приїхав грати в карти".

Саміт лідерів 28 лютого закінчився передчасно, і президент повернувся до Києва раніше, ніж очікувалося. Цю зустріч у ЗМІ охрестили скандальною та невдалою для України.

У той же час, трохи пізніше, у березні цього року, Трамп говорив про відсутність карт і на рахунок Росії.

"Знаєте, я казав, що у них (у України – ред.) немає карт. Ні в кого насправді немає карт. У Росії немає карт… Що вам потрібно зробити, так це укласти угоду та припинити вбивства. Це безглузда війна, і ми збираємося її зупинити", — заявляв тоді американський лідер журналістам Forbes на борту літака.

