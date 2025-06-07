Трамп намекнул, что Украина получила по заслугам: что заявил о мести Путина

Президент США Дональд Трамп высказал мнение, что Украина сама спровоцировала ожесточенные российские удары, осуществив масштабную спецоперацию "Паутина". Как передает портал "Комментарии", такое заявление американский лидер сделал во время общениями с журналистами на борту Air Force One.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Отвечая на вопрос журналиста о том, изменила ли спецоперация "Паутина" его мнение о том, какие козыри имеет президент Украины Владимир Зеленский, Трамп заявил, что это дало основание российскому диктатору Владимиру Путину бомбить украинские города.

"Ну, они дали Путину повод пойти и устроить им адскую бомбардировку прошлой ночью. Вот то, что мне в этом не понравилось. Когда я это увидел, сказал: "Вот и все. Теперь будет удар", – высказался президент США.

Читайте также на портале "Комментарии" — администрация президента США Дональда Трампа ведет закрытые переговоры с сенаторами по ослаблению законопроекта о санкциях против России, инициированного сенатором Линдси Грэмом. Законопроект предусматривает введение 500%-й пошлины на импорт из стран, поддерживающих торговые отношения с Россией, а также санкции против ключевых российских чиновников и секторов экономики.

Белый дом стремится изменить формулировку законопроекта с обязательного "должен" на мягче "может", что позволит президенту иметь больше свободы действий в вопросах внешней политики. Эти изменения могут снизить эффективность документа, но дают администрации Трампа больше контроля над санкциями.

Также издание "Комментарии" сообщало – политтехнолог Тарас Загородний считает, что масштабная атака России на Украину 6 июня не являлась ответом на спецоперацию СБУ под названием "Паутина". По его словам, тезисы о мести – это информационные манипуляции, с помощью которых российская сторона пытается навязать нужный ей нарратив.



