Трамп намерен создать "фонд победы" для Украины: на Западе раскрыли детали

Президент США Дональд Трамп всерьёз настроен, чтобы над создать фонд победы Украины, который будет финансироваться за счет новых тарифов на Китай. Он уже поручил министру финансов Скотту Бессенту обсудить этот план с европейскими коллегами перед визитом президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон 17 октября. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет The Telegraph.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

СМИ обратило внимание, что происходит кардинальный разворот в политике и взглядах Дональда Трампа. Ведь он ранее утверждал, что Зеленский "не владеет козырями" для военной победы. Теперь же глава Белого дома говорит, что кремлевский диктатор Владимир Путин – единственный, кто хочет продолжать войну.

Журналисты также обратили внимание на смену риторики министра обороны США Пита Хегсета, который на встрече министров обороны стран НАТО заявил, что США готовы поддержать Киев "таким образом, как это могут только Соединённые Штаты", если Россия продолжит уклоняться от мирных переговоров.

СМИ пишет, что обсуждения в Брюсселе были сосредоточены на возможной поставке Украине дальнобойных ракет Tomahawk и финансировании вооруженного сопротивления страны под конец четвертого года полномасштабной войны.

"Трамп поручил послу и мне сообщить нашим европейским союзникам, что мы поддерживаем идею введения — назовите это как хотите — "тарифа на российскую нефть" для Китая или "тарифа победы Украины" на Китай. Но наши украинские и европейские союзники должны быть готовы присоединиться. Мы ответим, если наши европейские партнеры будут с нами", — заявил Бессент журналистам.

Сообщается, что, согласно стратегии, будет введена пошлина в 500% на импорт из Китая, а полученные средства направят на вооружение украинской армии. План призван оказать максимальное экономическое давление на Путина, чья военная машина зависит от поддержки Китая, чтобы вынудить его сесть за стол переговоров с Трампом и Зеленским.

