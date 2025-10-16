Трамп має намір створити "фонд перемоги" для України: на Заході розкрили деталі

Президент США Дональд Трамп серйозно налаштований, щоб створити фонд перемоги України, який фінансуватиметься за рахунок нових тарифів на Китай. Він уже доручив міністру фінансів Скотту Бессенту обговорити цей план із європейськими колегами перед візитом президента України Володимира Зеленського до Вашингтона 17 жовтня. Як передає портал "Коментарі", про це пише The Telegraph.

Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

ЗМІ звернуло увагу, що відбувається кардинальний розворот у політиці та поглядах Дональда Трампа. Адже він раніше стверджував, що Зеленський "не має козирів" для військової перемоги. Тепер голова Білого дому каже, що кремлівський диктатор Володимир Путін – єдиний, хто хоче продовжувати війну.

Журналісти також звернули увагу на зміну риторики міністра оборони США Піта Хегсета, який на зустрічі міністрів оборони країн НАТО заявив, що США готові підтримати Київ "так само, як це можуть тільки Сполучені Штати", якщо Росія продовжить ухилятися від мирних переговорів.

ЗМІ пише, що обговорення в Брюсселі були зосереджені на можливому постачанні Україні далекобійних ракет Tomahawk та фінансуванні збройного опору країни під кінець четвертого року повномасштабної війни.

"Трамп доручив послу і мені повідомити наших європейських союзників, що ми підтримуємо ідею введення — назвіть це як хочете — "тарифу на російську нафту" для Китаю або "тарифу перемоги України" на Китай. Але наші українські та європейські союзники мають бути готові приєднатися. Ми відповімо, якщо наші європейські партнери будуть з нами", — заявив Бессент журналістам.

Повідомляється, що, відповідно до стратегії, буде введено мито 500% на імпорт з Китаю, а отримані кошти спрямують на озброєння української армії. План покликаний чинити максимальний економічний тиск на Путіна, чия військова машина залежить від підтримки Китаю, щоб змусити його сісти за стіл переговорів із Трампом та Зеленським.

