Президент США Дональд Трамп сообщил, что в результате разговора с премьер-министром Индии Моди, Индия вроде бы согласилась прекратить покупку российской нефти.

Дональд Трамп. Фото портал "Комментарии"

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко. По его словам, сейчас Индия является вторым после Китая покупателем российских энергоресурсов.

"Реальный отказ хотя бы одной из этих стран приведет к серьезным последствиям для экономики РФ", – сообщил политик.

Дональд Трамп в социальной сети Truth Social сообщил, что говорил с Моди о многих вещах, в частности о торговле и прекращении войны с Россией и Украиной.

"Он согласился прекратить покупать российскую нефть и покупать гораздо больше у Соединенных Штатов и, возможно, у Венесуэлы. Это поможет ЗАВЕРШИТЬ ВОЙНУ в Украине, которая происходит прямо сейчас, где еженедельно погибают тысячи людей!", — отметил президент США.

Трамп также рассказал, что стороны договорились о торговом соглашении между Соединенными Штатами и Индией. Согласно соглашению, Соединенные Штаты будут взимать сниженный взаимный тариф, снизив его с 25% до 18%.

"Они намерены снизить свои тарифы и нетарифные барьеры против Соединенных Штатов до НУЛЯ. Премьер-министр также обязался !ПОКУПАТЬ АМЕРИКАНСКОЕ! на гораздо более высоком уровне, в дополнение к более чем 500 миллиардам долларов США на энергетическую, технологическую, сельскохозяйственную, угольную и многие другие товары. Наши удивительные отношения с Индией будут еще крепче в будущем!", — отметил Трамп.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какие решения работают против Украины и украинцев.