Трамп завдав нищівного удару Путіну: це рішення допоможе завершити війну в Україні

Президент США Дональд Трамп повідомив, що у результаті розмови з прем'єр-міністром Індії Моді, Індія начебто погодилася припинити покупку російської нафти.

Дональд Трамп. Фото портал "Коментарі"

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко. За його словами, зараз Індія є другим після Китаю покупцем російських енергоресурсів.

“Реальна відмова хоча б однієї з цих країн призведе до серйозних наслідків для економіки РФ”, — повідомив політик.

Дональд Трамп у соціальній мережі Truth Social повідомив, що говорив з Моді про багато речей, зокрема про торгівлю та припинення війни з Росією та Україною.

“Він погодився припинити купувати російську нафту та купувати набагато більше у Сполучених Штатів і, можливо, у Венесуели. Це допоможе ЗАВЕРШИТИ ВІЙНУ в Україні, яка відбувається прямо зараз, де щотижня гинуть тисячі людей!”, — зауважив президент США.

Трамп також розповів, що сторони домовилися про торговельну угоду між Сполученими Штатами та Індією. Відповідно до угоди Сполучені Штати стягуватимуть знижений взаємний тариф, знизивши його з 25% до 18%.

“Вони також мають намір знизити свої тарифи та нетарифні бар'єри проти Сполучених Штатів до НУЛЯ. Прем'єр-міністр також зобов'язався !КУПУВАТИ АМЕРИКАНСЬКЕ! на набагато вищому рівні, на додаток до понад 500 МІЛЬЯРДІВ ДОЛАРІВ США на енергетичну, технологічну, сільськогосподарську, вугільну та багато інших товарів. Наші дивовижні стосунки з Індією будуть ще міцнішими в майбутньому!", — наголосив Трамп.

