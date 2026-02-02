logo_ukra

Трамп завдав нищівного удару Путіну: це рішення допоможе завершити війну в Україні
Трамп завдав нищівного удару Путіну: це рішення допоможе завершити війну в Україні

Трамп зробив резонансну заяву щодо відносин з Індією

2 лютого 2026, 20:20
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Президент США Дональд Трамп повідомив, що у результаті розмови з прем'єр-міністром Індії Моді, Індія начебто погодилася припинити покупку російської нафти. 

Трамп завдав нищівного удару Путіну: це рішення допоможе завершити війну в Україні

Дональд Трамп. Фото портал "Коментарі"

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко. За його словами, зараз Індія є другим після Китаю покупцем російських енергоресурсів. 

“Реальна відмова хоча б однієї з цих країн призведе до серйозних наслідків для економіки РФ”, — повідомив політик.

Дональд Трамп у соціальній мережі Truth Social повідомив, що говорив з Моді про багато речей, зокрема про торгівлю та припинення війни з Росією та Україною. 

“Він погодився припинити купувати російську нафту та купувати набагато більше у Сполучених Штатів і, можливо, у Венесуели. Це допоможе ЗАВЕРШИТИ ВІЙНУ в Україні, яка відбувається прямо зараз, де щотижня гинуть тисячі людей!”, — зауважив президент США. 

Трамп також розповів, що сторони домовилися про торговельну угоду між Сполученими Штатами та Індією. Відповідно до угоди Сполучені Штати стягуватимуть знижений взаємний тариф, знизивши його з 25% до 18%.

“Вони також мають намір знизити свої тарифи та нетарифні бар'єри проти Сполучених Штатів до НУЛЯ. Прем'єр-міністр також зобов'язався !КУПУВАТИ АМЕРИКАНСЬКЕ! на набагато вищому рівні, на додаток до понад 500 МІЛЬЯРДІВ ДОЛАРІВ США на енергетичну, технологічну, сільськогосподарську, вугільну та багато інших товарів. Наші дивовижні стосунки з Індією будуть ще міцнішими в майбутньому!", — наголосив Трамп.

Трамп завдав нищівного удару Путіну: це рішення допоможе завершити війну в Україні - фото 2

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, які рішення працюють проти України та українців.



Джерело: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/116002095109616255
