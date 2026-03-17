Трамп наносил себе страшный удар: это решение ему точно не простят в США.
Трамп наносил себе страшный удар: это решение ему точно не простят в США.

Повышение цен на топливо может повлиять на шансы Трампа на промежуточных выборах в Сенат и Палату представителей

17 марта 2026, 12:30
Автор:
Клименко Елена

Цены на дизельное топливо в США впервые с декабря 2022 года превысили отметку в 5 долларов за галлон, что явилось результатом военного конфликта в Иране и блокирования Ормузского пролива для большинства торговых судов. Стоимость горючего значительно возросла из-за ограничения поставок с нефтеперерабатывающих заводов Персидского залива, традиционно являющихся основным источником дизельного топлива для США.

Фото: из открытых источников

16 марта 2023 года средняя розничная цена дизеля достигла 5,044 доллара за галлон, что соответствует примерно 58-60 гривнам за литр по текущему курсу. Это повышение стоимости топлива значительно превышает рост цен на другие нефтепродукты, что делает дизель ключевым фактором экономики страны. Поскольку дизель является основным источником энергии для грузовых перевозок, сельского хозяйства и строительства, рост его цены окажет негативное влияние на эти отрасли, а также на общую экономическую ситуацию.

Кроме того, данные управления энергетической информации США свидетельствуют о том, что цены на мазут для отопления жилых домов также поднялись выше 5 долларов за галлон. Это увеличение расходов может оказать дополнительное давление на бюджеты домохозяйств, особенно в условиях зимнего периода, когда спрос на энергоресурсы самый высокий.

Обострение ситуации на нефтяных рынках, а также потенциальные экономические последствия для потребителей и предприятий могут оказать серьезное влияние на политическую ситуацию в стране. В частности, рост цен на топливо может отразиться на результатах промежуточных выборов в Сенат и Палату представителей приближающихся. Этот вопрос может стать важным фактором, влияющим на шансы президента США Дональда Трампа и республиканцев в избирательной борьбе.

Портал "Комментарии" уже писал , что дипломат Андрей Веселовский прокомментировал заявление Ирана о возможных ударах по Украине, назвав это первой прямой угрозой европейской стране со стороны Тегерана.



