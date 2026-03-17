Ціни на дизельне пальне в США вперше з грудня 2022 року перевищили позначку в 5 доларів за галон, що стало результатом військового конфлікту в Ірані та блокування Ормузької протоки для більшості торгових суден. Вартість пального значно зросла через обмеження постачань з нафтопереробних заводів Перської затоки, які традиційно є основним джерелом дизельного палива для США.

16 березня 2023 року середня роздрібна ціна дизеля досягла 5,044 долара за галон, що відповідає приблизно 58-60 гривням за літр за поточним курсом. Це підвищення вартості палива значно перевищує ріст цін на інші нафтопродукти, що робить дизель ключовим фактором для економіки країни. Оскільки дизель є основним джерелом енергії для вантажних перевезень, сільського господарства та будівництва, зростання його ціни матиме негативний вплив на ці галузі, а також на загальну економічну ситуацію.

Крім того, дані Управління енергетичної інформації США свідчать про те, що ціни на мазут для опалення житлових будинків також піднялися вище 5 доларів за галон. Це збільшення витрат може спричинити додатковий тиск на бюджети домогосподарств, особливо в умовах зимового періоду, коли попит на енергоресурси є найвищим.

Загострення ситуації на нафтових ринках, а також потенційні економічні наслідки для споживачів і підприємств, можуть серйозно вплинути на політичну ситуацію в країні. Зокрема, зростання цін на паливо може відобразитися на результатах проміжних виборів до Сенату та Палати представників, що наближаються. Це питання може стати важливим фактором, що впливає на шанси президента США Дональда Трампа та республіканців у виборчій боротьбі.

