Трамп нашел конфликт, который сможет разрешить и подать как победу

Министр обороны США Пит Гегсет планирует приехать в Израиль перед тем, как президент Дональд Трамп отправится с визитом на Ближний Восток. По словам политолога и общественного деятеля Михаила Пелливерта, у этой поездки скорее пиар-цели — Трамп пытается продемонстрировать хоть какие-то достижения за первые 100 дней президентства, ведь выполнить главное обещание — остановить войну в Украине за сутки — ему не удалось.

Дональд Трамп

По мнению эксперта, Трамп отчаянно ищет, чем похвастаться перед избирателями. Обещал завершить войну, освободить заложников, расширить соглашения Авраама, наказать Иран и урегулировать палестинский вопрос. И все эти планы столкнулись с жесткой реальностью. И если на украинском направлении сдвигов нет, то на Ближнем Востоке Трамп, вероятно, видит больше шансов продвинуться.

По его оценке, одним из потенциальных достижений, которые Трамп может преподнести как успех, являются шаги к нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией или освобождению части израильских заложников. Вряд ли ХАМАС пойдет на полное освобождение всех 24 пленников, но некоторых, считает эксперт, могут отпустить.

Кроме того, Трамп, по мнению политолога, может попытаться презентовать некий план обновления для сектора Газа.

"Он понимает, что только арабские страны готовы финансово вкладываться в решение палестинской проблемы. Поэтому может быть организована масштабная конференция с громким названием. Удастся ли достичь конкретных результатов — это уже другой вопрос", — подчеркнул Пелливерт.

Эксперт также обратил внимание, что Трамп не только президент и политик, но и бизнесмен с родственными интересами в странах Персидского залива. Это, по его мнению, также оказывает влияние на его действия на Ближнем Востоке.

По его словам, семья Трампа ведет бизнес в ОАЭ и Саудовской Аравии. Не исключаю, что он мечтает даже о третьем сроке, но пока главное визит в регион. Это важное событие для арабских государств, безопасность которых зависит от поддержки США. У Трампа там прием будет торжественным – шашки, верблюды, военные почетные стражи. Но за этим показным гостеприимством кроются сложные региональные вызовы.

Он напомнил, что в Катаре находится крупнейшая военная база США в регионе, а ОАЭ и Саудовская Аравия пообещали инвестировать до триллиона долларов в американскую экономику.

То есть, подчеркнул аналитик, основная повестка дня поездки — это экономика, вопросы безопасности и демонстрация готовности США сдерживать Иран. Арабские страны рассчитывают на гарантии защиты и общие экономические проекты, которые укрепят их позицию и будут выгодны и Вашингтону.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, готов ли Путин остановить войну.



