Трамп нашел себе союзника в Европе с которым готов работать

Избранный президент США Дональд Трамп выразил восхищение премьер-министром Италии Джорджей Мелони. В своем комментарии журналистам он назвал ее "фантастическим лидером", и подтвердил готовность сотрудничать с ней после своей инаугурации.

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Дональд Трамп положительно отозвался об итальянском премьере Джорджи Мелони.

"Она фантастическая. Она фантастический лидер и человек", — сказал Трамп.

Также Трамп ответил "Да!" на вопрос, будет ли он сотрудничать с Мелони после вступления в должность президента США.

На положительные заявления Трампа сразу отреагировал итальянский премьер. Мелони поблагодарила избранного президента США за его "добрые слова", перепостив видео с его заявлением в социальных сетях. Эта публичная взаимная симпатия лишь подчеркнула политическое сближение между ними, уже обсуждаемое в международных СМИ.

Трамп и Мелони давно разделяют общие взгляды, и их дружбу подпитывают общие интересы и союзники, в том числе миллиардер Илон Маск. Маск раньше открыто выражал симпатию к Мелони называя ее "красавицей". Даже возникли слухи о романе между ними, которые Маск опроверг.

Politico указывает, что Мелони, которую назвали "самым влиятельным человеком в Европе" в 2024 году, может стать важным звеном между Трампом и Европейским Союзом.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Мелони рассказала, чего ожидает от победы Трампа после выборов в США.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле нашли общую позицию с Трампом по поводу войны в Украине. Представитель Путина Дмитрий Песков заявил, что поддерживает критику избранного президента США по ударам по территории РФ американским оружием.