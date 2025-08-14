Трамп нашел способ заставить Путина прекратить войну: в Белом доме заинтриговали решением

15 августа на военной базе в Аляске запланирована встреча между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Как отметил министр финансов США Скотт Бессент в интервью Bloomberg TV, действующий американский президент намерен использовать санкции в качестве главного козыря в переговорах с российским лидером, сообщает Sky News.

Фото: из открытых источников

Бессент подчеркнул, что на саммите Трамп четко даст Путину понять: "все варианты остаются на столе", в частности, возможность как усиления, так и ослабления ограничений против Москвы.

По словам министра, "санкции могут усиливаться, могут ослабляться и могут иметь временные рамки" — то есть их характер не фиксирован и будет зависеть от действий Кремля.

Также Бессент подчеркнул, что роль союзников в этом процессе является ключевой:

"Европейцы должны присоединиться к нам в этих санкциях и помочь создать больше рычагов влияния", — заявил он.

Это дипломатическое усиление происходит на фоне недавней онлайн-встречи, состоявшейся 13 августа. В нем приняли участие Владимир Зеленский, Дональд Трамп, лидеры стран ЕС и генеральный секретарь НАТО. Они согласовали пять принципов для прекращения войны, среди которых четкий отказ от обсуждения любых территориальных компромиссов.

Ожидается, что во время встречи с Путиным Трамп будет говорить исключительно о прекращении огня, а не об обмене территориями.

Трамп также предупредил, что в случае отказа Путина остановить войну, Россия столкнется с "серьезными последствиями".

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Федеральный апелляционный суд США снял судебный запрет, заставлявший Госдепартамент возобновить выплаты иностранной помощи. Это решение стало победой Дональда Трампа.