logo

BTC/USD

121841

ETH/USD

4776.98

USD/UAH

41.51

EUR/UAH

48.65

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США У Трампа готов болезненный козырь для Путина: озвучен жесткий план президента США
commentss НОВОСТИ Все новости

У Трампа готов болезненный козырь для Путина: озвучен жесткий план президента США

Глава Минфина США заявил, что санкции могут изменяться в зависимости от обстоятельств — как усиливаться, так и ослабляться, а также ограничения во времени.

14 августа 2025, 08:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

15 августа на военной базе в Аляске запланирована встреча между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Как отметил министр финансов США Скотт Бессент в интервью Bloomberg TV, действующий американский президент намерен использовать санкции в качестве главного козыря в переговорах с российским лидером, сообщает Sky News.

У Трампа готов болезненный козырь для Путина: озвучен жесткий план президента США

Фото: из открытых источников

Бессент подчеркнул, что на саммите Трамп четко даст Путину понять: "все варианты остаются на столе", в частности, возможность как усиления, так и ослабления ограничений против Москвы.

По словам министра, "санкции могут усиливаться, могут ослабляться и могут иметь временные рамки" — то есть их характер не фиксирован и будет зависеть от действий Кремля.

Также Бессент подчеркнул, что роль союзников в этом процессе является ключевой:

"Европейцы должны присоединиться к нам в этих санкциях и помочь создать больше рычагов влияния", — заявил он.

Это дипломатическое усиление происходит на фоне недавней онлайн-встречи, состоявшейся 13 августа. В нем приняли участие Владимир Зеленский, Дональд Трамп, лидеры стран ЕС и генеральный секретарь НАТО. Они согласовали пять принципов для прекращения войны, среди которых четкий отказ от обсуждения любых территориальных компромиссов.

Ожидается, что во время встречи с Путиным Трамп будет говорить исключительно о прекращении огня, а не об обмене территориями.

Трамп также предупредил, что в случае отказа Путина остановить войну, Россия столкнется с "серьезными последствиями".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Федеральный апелляционный суд США снял судебный запрет, заставлявший Госдепартамент возобновить выплаты иностранной помощи. Это решение стало победой Дональда Трампа.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://news.sky.com/story/ukraine-war-latest-putin-trump-meeting-alaska-summit-zelenskyy-russia-nato-missiles-talks-ceasefire-12541713?postid=10014035#liveblog-body
Теги:

Новости

Все новости