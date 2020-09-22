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Трамп нашел виновного в распространении коронавируса

Выступление президента США на Генеральной Ассамблее ООН опять получилось жарким

сегодня, 17:51
Автор:

Владимир Лавский

Президент США Дональд Трамп во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН призвал наказать Китай за появление и распространение коронавируса. Об этом сообщает New York Times. 

Трамп нашел виновного в распространении коронавируса

"Вы главное вспомните, как все начиналось. Когда в Китае узнали о коронавирусе, то внутри страны полностью остановилось движения. Поезда, самолеты - все перестало летать. Зато из Китая можно было спокойно выехать, тем самым заражая остальной мир. Знаете, мне кажется, ООН должна наказать Китай за такую расхлябанность", - сказал Трамп. 

Как ранее сообщали "Комментарии", Трамп обвинил Россию в воровстве. 

"Вы уже, наверное, знаете, что Россия создала новую ультразвуковую ракету. Я даже могу ее назвать даже супер-пупер, скорость ее превышает скорость обычных ракет в пять раз, представляете. Но главная проблема в другом. Технологию ее разработки Россия получила от администрации Обамы. Это похоже на кражу у Соединенных Штатов Америки. Но сейчас у США есть новое оружие, самое опасное и смертельное, которое знает мир", - сказал Трамп на встрече с избирателями в штате Миннесота. 



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