Трамп обвинил Россию в краже

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Владимир Лавский
Президент США Дональд Трамп обвинил россиян в краже технологии создания ультразвуковой ракеты. Об этом сообщает "Голос Америки".
Как ранее сообщали "Комментарии", 19 сентября Дональда Трампа пытались отравить.
По данным СМИ, Трампу был отправлен конверт с неизвестным порошком. После проведения экспертизы в порошке был выявлен рицин. Рицин - это токсичный яд, который часто используют террористы. Охрана сообщает, что вся почта проверяется вне резиденции президента в Белом доме, поэтому удалось оберечь гаранта от покушения.
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