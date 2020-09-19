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Трамп обвинил Россию в краже

Россияне украли у американцев технологию создания ультразвуковой ракеты

сегодня, 23:26
Автор:

Владимир Лавский

Президент США Дональд Трамп обвинил россиян в краже технологии создания ультразвуковой ракеты. Об этом сообщает "Голос Америки". 

Трамп обвинил Россию в краже

"Вы уже, наверное, знаете, что Россия создала новую ультразвуковую ракету. Я даже могу ее назвать даже супер-пупер, скорость ее превышает скорость обычных ракет в пять раз, представляете. Но главная проблема в другом. Технологию ее разработки Россия получила от администрации Обамы. Это похоже на кражу у Соединенных Штатов Америки. Но сейчас у США есть новое оружие, самое опасное и смертельное, которое знает мир", - сказал Трамп на встрече с избирателями в штате Миннесота. 

Как ранее сообщали "Комментарии", 19 сентября Дональда Трампа пытались отравить. 

По данным СМИ, Трампу был отправлен конверт с неизвестным порошком. После проведения экспертизы в порошке был выявлен рицин. Рицин - это токсичный яд, который часто используют террористы. Охрана сообщает, что вся почта проверяется вне резиденции президента в Белом доме, поэтому удалось оберечь гаранта от покушения.



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