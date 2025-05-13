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Трамп назвал мирового лидера, с каким хочет "полной перезагрузки отношений"

США хотят наладить отношения с КНР

сегодня, 06:55
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Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп допустил, что уже в конце этой недели может провести переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином. Разговор может состояться на фоне торговой договоренности между обеими странами. Как передает портал "Комментарии", анонсом такого разговора Трамп поделился во время пресс-конференции в Белом доме 12 мая.

Трамп назвал мирового лидера, с каким хочет "полной перезагрузки отношений"

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Американский лидер приписал себе в заслуги результаты переговоров США и Китая в Женеве накануне, которые привели к "полной перезагрузке отношений".

"Наши отношения очень, очень хорошие. Я поговорю с президентом Си – возможно, в конце недели", – отметил президент США.

Заявление Дональда Трампа касалось договоренности Вашингтона и Пекина, достигнутой в результате переговоров в Швейцарии 11 мая.

Согласно договоренности, США временно снизят тарифы на китайские товары со 145% до 30%, а Китай снизит пошлины на американский импорт со 125% до 10%. Стороны также договорились создать "механизм для продолжения обсуждений по экономическим и торговым отношениям".

Читайте также на портале "Комментарии" — после переговоров в Швейцарии Соединённые Штаты Америки объявили о торговом соглашении с Китаем. Об этом говорится в сообщении Белого дома, который ссылается на заявления министра финансов США Скотта Бессента и торгового представителя США посла Джемисона Грира.

Отмечается, что в Женеве США и Китай достигли значительного прогресса в торговых переговорах, которые, по словам американских чиновников, должны помочь решить проблему многомиллиардного торгового дефицита США. 

Также издание "Комментарии" сообщало – Дональд Трамп готовится подписать "исторический указ": о чем идет речь




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