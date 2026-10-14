Трамп назвал неожиданную причину, почему началась война в Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что одной из причин начала полномасштабной войны России против Украины якобы стало поведение его предшественника Джо Байдена по отношению к Москве. По словам американского лидера, Байден "насмешался" над Россией. В то же время Трамп не объяснил, как это могло привести к российскому вторжению.

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Дональд Трамп во время разговора с журналистами указал причиной полномасштабного вторжения РФ якобы действия Байдена.

"Одна из причин, почему началась война в Украине, состоит в том, что Байден постоянно насмехался над Россией", — сказал Трамп, не говоря о решении Путина начать войну.

Заметим, что Дональд Трамп неоднократно критиковал внешнюю политику предыдущей администрации, утверждая, что ее действия и заявления не смогли предотвратить российскую агрессию. В частности, он связывал обострение ситуации с дискуссиями о возможном вступлении Украины в НАТО и публичных споров между Байденом и российским диктатором Владимиром Путиным.

Напомним, что Российско-украинская война началась в феврале 2014 с российской вооруженной агрессии и оккупации Крымского полуострова, что было вызвано стремлением России остановить европейский курс Украины после Революции Достоинства и уничтожить ее суверенитет. Не достигнув цели с помощью локальной войны, Россия начала полномасштабное наступление 24 февраля 2022 года по всей длине границы с целью захвата Киева и уничтожения украинской государственности.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Зеленский заявил о готовности Украины к любому варианту прекращения огня и переговоров.