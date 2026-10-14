Трамп назвав несподівану причину, чому почалася війна в Україні

Президент США Дональд Трамп заявив, що однією з причин початку повномасштабної війни Росії проти України нібито стала поведінка його попередника Джо Байдена щодо Москви. За словами американського лідера, Байден "насміхався" з Росії. Водночас Трамп не пояснив, яким чином це могло призвести до російського вторгнення.

Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Дональд Трамп під час розмови з журналістами вказав причиною повномасштабного вторнення РФ нібито дії Байдена.

"Одна з причин, чому почалася війна в Україні, полягає в тому, що Байден постійно насміхався з Росії", — сказав Трамп не говорячи про рішення Путіна почати війну.

Зауважимо, що Дональд Трамп неодноразово критикував зовнішню політику попередньої адміністрації, стверджуючи, що її дії та заяви не змогли запобігти російській агресії. Зокрема, він пов’язував загострення ситуації з дискусіями щодо можливого вступу України до НАТО та публічними суперечками між Байденом і російським диктатором Володимиром Путіним.

Нагадаємо, що Російсько-українська війна почалася у лютому 2014 року з російської збройної агресії та окупації Кримського півострова, що було викликано прагненням Росії зупинити європейський курс України після Революції Гідності та знищити її суверенітет. Не досягнувши мети за допомогою локальної війни, Росія розпочала повномасштабний наступ 24 лютого 2022 року по всій довжині кордону з метою захоплення Києва та знищення української державності.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Володимир Зеленський заявив про готовність України до будь-якого варіанту припинення вогню та переговорів.