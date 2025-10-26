logo

Трамп назвал одно единственное условие для встречи с Путиным
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп назвал одно единственное условие для встречи с Путиным

Дональд Трамп заявил, что встретится с Владимиром Путиным, только если будет уверен в достижении соглашения о прекращении войны в Украине.

26 октября 2025, 06:45 comments1839
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным только при одном условии – если будет уверен, что такая встреча приведет к заключению соглашения о прекращении огня в Украине.

Трамп назвал одно единственное условие для встречи с Путиным

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото из открытых источников

Выступая перед журналистами на борту президентского самолета Air Force One, Дональд Трамп заявил, что не намерен тратить время на безрезультатные переговоры с Владимиром Путиным.

"Нам нужно быть уверенными, что мы заключим соглашение. Я не собираюсь тратить свое время. У меня всегда были отличные отношения с Владимиром Путиным, но это было разочарование. Я думал, что это произойдет задолго до мира на Ближнем Востоке", — сказал Трамп.

Напомним, что 16 октября после телефонного разговора между Путиным и Трампом американский лидер заявил, что намерен встретиться с российским диктатором в Венгрии, хотя конкретную дату не назвал. Ожидалось, что подготовкой саммита займутся госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД РФ Сергей Лавров.

Впрочем, как сообщили СМИ, переговоры по организации встречи сорвались из-за позиции Москвы по поводу войны в Украине. По данным источников, Кремль отказался рассматривать вариант временного прекращения боевых действий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский отреагировал на новое решение Трампа словами: "Это то, что мы ждали".

Также "Комментарии" писали о том, почему Путин не хочет окончания войны в Украине. Как оказалось, потенциальный мир может представлять угрозу существованию режима главы Кремля в России, в частности создать социальные и экономические проблемы.



Источник: https://www.youtube.com/watch?v=X_O8v7bS50Q
