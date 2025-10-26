logo_ukra

Трамп назвав одну єдину умову для зустрічі з Путіним

Дональд Трамп заявив, що зустрінеться з Володимиром Путіним лише якщо буде впевнений у досягненні угоди про припинення війни в Україні.

26 жовтня 2025, 06:45 comments1839
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним лише за однієї умови — якщо буде впевнений, що така зустріч приведе до укладення угоди про припинення вогню в Україні.

Трамп назвав одну єдину умову для зустрічі з Путіним

Дональд Трамп та Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Виступаючи перед журналістами на борту президентського літака Air Force One, Дональд Трамп заявив, що не має наміру витрачати час на безрезультатні переговори з Володимиром Путіним.

"Нам потрібно бути впевненими, що ми укладемо угоду. Я не збираюся марнувати свій час. У мене завжди були чудові стосунки з Володимиром Путіним, але це було розчарування. Я думав, що це станеться задовго до миру на Близькому Сході", — сказав Трамп.

Нагадаємо, що 16 жовтня після телефонної розмови між Путіним і Трампом американський лідер заявив, що планує зустрітися з російським диктатором в Угорщині, хоча конкретну дату не назвав. Очікувалося, що підготовкою саміту займуться держсекретар США Марко Рубіо та глава МЗС РФ Сергій Лавров.

Втім, як повідомили ЗМІ, переговори щодо організації зустрічі зірвалися через позицію Москви щодо війни в Україні. За даними джерел, Кремль відмовився розглядати варіант тимчасового припинення бойових дій.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський відреагував на нове рішення Трампа словами: "це те, що ми чекали".

Також "Коментарі" писали про те, чому Путін не хоче закінчення війни в Україні. Як виявилося, потенційний мир може нести загрози для існування режиму очільника Кремля в Росії, зокрема створити соціальні та економічні проблеми.



