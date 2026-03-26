Трамп назвал окружению желаемые сроки окончания войны c Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил своим союзникам, что намерен избежать затяжной войны с Ираном и рассчитывает завершить конфликт в ближайшие недели. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в окружении главы государства.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

По данным издания, Трамп в частных разговорах убеждает советников придерживаться ранее озвученного им срока – 4-6 недель. Он считает, что противостояние приближается к финальной стадии. В Белом доме даже рассчитывали синхронизировать окончание войны с возможным саммитом с лидером Китая Си Цзиньпин в Пекине в середине мая.

Однако реальность оказалась сложнее: переговоры между Вашингтоном и Тегераном находятся лишь на начальном этапе, а у администрации США нет простого сценария завершения войны. Источники отмечают, что сам Трамп часто переключается на внутреннюю повестку – от миграционной политики до предстоящих выборов и экономических проблем.

При этом президент колеблется между дипломатией и силовым давлением. С одной стороны, он вновь сигнализирует о готовности к переговорам и даже отказался от недавних угроз ударов по иранской энергетике. С другой – Пентагон наращивает военное присутствие на Ближнем Востоке, предоставляя Белому дому варианты для эскалации.

Среди обсуждаемых идей – возможный доступ США к части иранской нефти в рамках мирной сделки, однако конкретных планов пока нет. Трамп также не исключает ограниченной военной операции, но опасается роста потерь: по данным источников, уже около 3000 американских военных ранены, 13 погибли.

В итоге, как отмечает WSJ, США и Иран остаются далеки от соглашения. Без дипломатического прорыва или военной победы конфликт рискует затянуться, усиливая давление на мировые рынки и повышая риск дальнейшей эскалации в регионе.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп отдал приказ вооруженным силам на пять дней отложить удары по энергетическим объектам Ирана, чтобы провести с Тегераном переговоры. В то же время Иран намекает, что на самом деле никаких переговоров нет и на уступки Тегеран не пойдет. Что означает заявление Трампа? Не выглядит ли так, что президент США попал в ловушку завышенных ожиданий, надеясь на скорую победоносную войну? Какова вероятность, что США таки дожмут и, как минимум, Ормузский пролив будет разблокирован? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



