logo

BTC/USD

68463

ETH/USD

2064.84

USD/UAH

43.89

EUR/UAH

50.61

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Трамп назвал окружению желаемые сроки окончания войны c Ираном
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп назвал окружению желаемые сроки окончания войны c Ираном

Президент США хочет завершить конфликт за недели, но колеблется между ударами и переговорами

26 марта 2026, 07:07
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп заявил своим союзникам, что намерен избежать затяжной войны с Ираном и рассчитывает завершить конфликт в ближайшие недели. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в окружении главы государства.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

По данным издания, Трамп в частных разговорах убеждает советников придерживаться ранее озвученного им срока – 4-6 недель. Он считает, что противостояние приближается к финальной стадии. В Белом доме даже рассчитывали синхронизировать окончание войны с возможным саммитом с лидером Китая Си Цзиньпин в Пекине в середине мая.

Однако реальность оказалась сложнее: переговоры между Вашингтоном и Тегераном находятся лишь на начальном этапе, а у администрации США нет простого сценария завершения войны. Источники отмечают, что сам Трамп часто переключается на внутреннюю повестку – от миграционной политики до предстоящих выборов и экономических проблем.

При этом президент колеблется между дипломатией и силовым давлением. С одной стороны, он вновь сигнализирует о готовности к переговорам и даже отказался от недавних угроз ударов по иранской энергетике. С другой – Пентагон наращивает военное присутствие на Ближнем Востоке, предоставляя Белому дому варианты для эскалации.

Среди обсуждаемых идей – возможный доступ США к части иранской нефти в рамках мирной сделки, однако конкретных планов пока нет. Трамп также не исключает ограниченной военной операции, но опасается роста потерь: по данным источников, уже около 3000 американских военных ранены, 13 погибли.

В итоге, как отмечает WSJ, США и Иран остаются далеки от соглашения. Без дипломатического прорыва или военной победы конфликт рискует затянуться, усиливая давление на мировые рынки и повышая риск дальнейшей эскалации в регионе.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп отдал приказ вооруженным силам на пять дней отложить удары по энергетическим объектам Ирана, чтобы провести с Тегераном переговоры. В то же время Иран намекает, что на самом деле никаких переговоров нет и на уступки Тегеран не пойдет. Что означает заявление Трампа? Не выглядит ли так, что президент США попал в ловушку завышенных ожиданий, надеясь на скорую победоносную войну? Какова вероятность, что США таки дожмут и, как минимум, Ормузский пролив будет разблокирован? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.wsj.com/politics/elections/trump-tells-aides-he-wants-speedy-end-to-iran-war-eb9f2b4b?mod=WSJ_home_mediumtopper_pos_1
Теги:

Новости

Все новости